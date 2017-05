Deel 2: middenveld Feyenoord en Ajax langs de meetlat

Zowel Feyenoord als Ajax draait een uitstekend jaar. Feyenoord al heel het seizoen in de rol van prooi, Ajax in die van jager. Met de finish in zicht hebben de Rotterdammers in het slotweekend alles in eigen hand. We blikken vooruit op de ontknoping aan de hand van de statistieken van Squawka. In deel 2: het middenveld.

Karim El Ahmadi versus Lasse Schöne

De positie van controlerende middenvelder is een sleutelpositie en de sleutel voor die positie is routine. Daarover lijken Giovanni van Bronckhorst en Peter Bosz het eens. Van alle Feyenoorders in de huidige selectie heeft Karim El Ahmadi de meeste duels in het shirt van Feyenoord achter zijn naam. Aan de zijde van Ajax is Lasse Schöne met zijn dertig jaar de opa tussen de kleinkinderen. Voetballen kunnen ze allebei, al bemoeit de Ajacied zich nadrukkelijker met het spel dan zijn collega aan Rotterdamse zijde.





El Ahmadi Schöne Doelpunten per 90 min 0,19 0,30 Assists per 90 min 0,04 0,17 Gecreëerde kansen per 90 min 0,61 2,42 Succesvolle tackles per 90 min 2,91 1,95 Gewonnen duels 45% 47,58% Onderscheppingen per 90 min 2,35 3,44 Overtredingen per 90 min 2,12 0,93



Dirk Kuyt versus Davy Klaassen

Vanwege de schorsing van Tonny Vilhena heeft Van Bronckhorst een keuze te maken in de slotwedstrijd tegen Heracles Almelo. Aannemelijk is een basisplaats voor Dirk Kuyt op het middenveld, om de aanvallende intenties van de thuisploeg te onderschrijven. Voor Bosz lijdt de invulling van zijn aanvallende middenveld in ieder geval geen enkele twijfel.





Dirk Kuyt Davy Klaassen Doelpunten per 90 min 0,35 0,40 Assists per 90 min 0,18 0,30 Gecreëerde kansen per 90 min 1,59 1,89 Totaal passes per 90 min 44,89 42,18 Passnauwkeurigheid 74% 80% Onderscheppingen per 90 min 0,48 1,15 Gewonnen duels 49,24% 42,36%







Jens Toornstra versus Hakim Ziyech

Qua speelstijl lijken ze weinig op elkaar, qua statistieken is het verschil beduidend minder groot. Zowel Jens Toornstra als Hakim Ziyech draagt een aanzienlijke steen bij aan het aanvallende spel van zijn ploeg. Met name in de afrondende fase. Toornstra vaker als doelpuntenmaker, Ziyech vaker als aangever.