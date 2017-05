Dit is Jayden Braaf, het talent dat PSV verkiest boven Ajax

Drie jaar geleden werd hij nog weggestuurd bij Ajax, omdat hij niet goed genoeg was. Nu zouden ze het talent op De Toekomst graag terughalen, maar hij blijft toch in Eindhoven. Dit is Jayden Braaf, de talentvolle spits die PSV verkoos boven een terugkeer naar Amsterdam.

Jayden Braaf

Geboren: 31 augustus 2002 (14)

Nationaliteit: Nederlandse

Positie: Spits

Club: PSV

Drie jaar geleden werd Braaf bij Ajax niet goed genoeg bevonden. Hij vertrok en belandde via AFC in de jeugdopleiding van PSV. Daar is het hard gegaan met de jonge aanvaller, die inmiddels als een van de grootste talenten op De Herdgang wordt gezien. Alleen dit seizoen was Braaf namens PSV O15 al goed voor dertig goals en zeventien assists. Daarmee speelde hij zich in de kijker bij Oranje, en dus ook bij Ajax.

Braaf had in eerste instantie wel oren naar een terugkeer bij Ajax, er stond al een gesprek gepland. Het ging echter mis toen er verwarring ontstond over het team waar hij in zou stromen. Braaf had de toezegging gekregen in Ajax O17 te kunnen beginnen, maar daar was vervolgens weinig duidelijkheid over. Zijn oom en woordvoerder Stefano van Delden greep in en liet Ajax weten dat het gesprek niet door zou gaan. "Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid en rust komt voor Jayden. Dat kon niet worden gegeven", geeft Van Delden aan tegenover Ajax Showtime. "PSV heeft hem altijd goed behandeld, dus dat laat je niet zomaar achter je. Dit is dan ook een gemiste kans voor beide partijen."

YouTube

Wie de ontwikkeling van Braaf wil volgen, kan terecht op zijn eigen YouTube-kanaal. Hierop zijn zijn doelpunten in verschillende wedstrijden van PSV en Oranje te zien.