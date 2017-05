Onder de loep: Advocaat, Blind en Hiddink

Guus Hiddink

Guus Hiddink stond in totaal vijf jaar aan het roer bij Oranje, verspreid over twee termijnen (1994-1998 en 2014-2015). Zijn grootste prestatie met het Nederlands elftal leverde de bondscoach in 1998 tijdens het WK in Frankrijk. Mede door een memorabele overwinning op Argentinië werd het een toernooi om nooit te vergeten en stroomde Oranje door naar de halve finales. Daarin verloor het na strafschoppen van Brazilië. Hiddink trad na het WK af.



In augustus 2014 begon hij zijn tweede Oranje-periode, als opvolger van Louis van Gaal. Hiddink moest Nederland naar het EK in Frankrijk zien te loodsen, maar werd nog geen jaar na zijn aanstelling ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten in de kwalificatie. Van de tien interlands onder zijn leiding wist Oranje er slechts vier te winnen.





Interlands Gewonnen Gelijk Verloren Winstpercentage (%) 48 26 9 13 54.17

Danny Blind

Bij aanvang van de tweede Oranje-periode van Hiddink maakte de KNVB ook al bekend wie hem in 2016 na het EK in Frankrijk zou opvolgen: Danny Blind. De keuze voor de relatief onervaren coach zorgde toen al voor gefronste wenkbrauwen. Na het ontslag van Hiddink in de zomer van 2015 werd Blind echter al een jaar eerder naar voren geschoven, maar slaagde hij er niet in om Oranje alsnog naar het EK te loodsen. Ook in de daaropvolgende WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in Rusland verliep desastreus voor Blind, die slechts zeven van zijn zeventien interlands wist te winnen. Op 25 maart, na de smadelijke nederlaag in de kwalificatie bij Bulgarije (2-0), werd de bondscoach op straat gezet door de KNVB.





Interlands Gewonnen Gelijk Verloren Winstpercentage % 17 7 3 7 41.18

Dick Advocaat

Nu is het dus weer de beurt aan Advocaat, die tussen 1992 en 1994 en 2002 en 2004 ook al aan het roer stond bij Oranje. De eerste keer strandde Advocaat met zijn ploeg in de kwartfinales van het WK in 1994 en in 2004 ging het in de halve finales van het EK mis tegen gastland Portugal. Bij de laatste toernooi was Advocaat samen met Willem van Hanegem en Jan Wouters het trio dat het Nederlands elftal in Portugal coachte.

In totaal stond de Haagse coach 55 interlands aan het roer bij Oranje. 31 keer zag Advocaat zijn ploeg winnen, 13 keer werd het gelijk en 11 keer ging een wedstrijd verloren. Zijn winstpercentage van 56.36% is daarom vergelijkbaar met dat van Hiddink (54.17%), die echter 7 keer minder op de bank zat dan Advocaat.