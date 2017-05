De tien mooiste Europa League-goals van Ajax tot nu toe

Hakim Ziyech (Ajax - Celta de Vigo 3-2, 3 november 2016)

In de groepsfase maakt Ajax korte metten met Standard Luik, Panathinaikos én Celta de Vigo. Tegen laatstgenoemde ploeg weet Hakim Ziyech twee keer te scoren, waaronder deze 2-0 in de Amsterdam ArenA. De Marokkaan is het eindstation van een fraaie aanval.







Hakim Ziyech (Celta de Vigo - Ajax 2-2, 20 oktober 2016)

In de heenwedstrijd in Spanje opent Ziyech tegen datzelfde Celta de Vigo de score. De middenvelder wordt weggestuurd door Kasper Dolberg, speelt zijn tegenstander fraai uit en schuift droog binnen. Ajax zou uiteindelijk met een punt vertrekken uit Vigo (2-2).





Kasper Dolberg (Ajax - Celta de Vigo 3-2, 3 november 2016)

Europa maakte op 3 november vorig jaar voor het eerst kennis met Kasper Dolberg. Het Deense toptalent legde in het thuisduel met Celta de Vigo de Spaanse defensie in de luren met een prachtige beweging, alvorens hij als een echte spits afrondde.





Anwar El Ghazi (Standard Luik - Ajax 1-1, 8 december 2016)

Inmiddels speelt hij voor het Franse Lille OSC, maar eind vorig jaar maakte Anwar El Ghazi namens Ajax een fraai doelpunt in de Europa League. In de uitwedstrijd tegen Standard Luik, waarin Ajax-coach Peter Bosz veel talenten aan het werk wilde zien, opende de vleugelaanvaller met een kiezelhard schot de score.







Davy Klaassen (Ajax - Schalke 04 2-0, 13 april 2017)

De thuiswedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League was misschien wel Ajax' beste. Davy Klaassen stond in dat duel symbool voor de ijzersterke partij die de Amsterdammers op de mat legden. Na zijn openingstreffer vanaf de strafschopstip besliste hij het duel in de tweede helft op aangeven van Justin Kluivert.







Kasper Dolberg (FC Kopenhagen - Ajax 2-1, 9 maart 2017)

Alsof het zo moest zijn voor Kasper Dolberg. Het talent keerde terug in zijn vaderland Denemarken en maakte prompt een doelpunt dat later beslissend zou zijn voor Ajax. Het doorgaans moeilijk te kloppen FC Kopenhagen werd daardoor in de achtste finales uitgeschakeld.







Amin Younes (Celta de Vigo - Ajax 2-2, 20 oktober 2016)

Het is een opmerkelijk seizoen geworden voor Amin Younes. In de Eredivisie kwam de Duitse vleugelflitser maar moeizaam tot scoren, maar in Europa laat hij zich van zijn beste kant zien. Zo ook in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo, waarin hij Ajax met een karakteristiek doelpunt op een 1-2 voorsprong zette.







Lasse Schöne (Ajax - Panathinaikos 2-0, 24 november 2016)

Dat Lasse Schöne een geweldige trap in zijn benen heeft, weten we in Nederland allemaal. In Griekenland weten ze dat inmiddels ook. Tegen Panathinaikos schoot de Deen een vrije trap mooi binnen, al verkeek de doelman zich ook een beetje.







Nick Viergever (Schalke 04 - Ajax 3-2, 20 april 2017)

U zult zich misschien afvragen waarom dit doelpunt in ons rijtje staat. Want het is absoluut niet de mooiste. Maar het moment waarop Nick Viergever de bal binnenfrommelde tegen Schalke 04 was voor Ajax van onschatbare waarde. In de verlenging en met een man minder maakten de Amsterdammers een uiterst belangrijk uitdoelpunt, dat de deur naar de halve finale open zette.







Bertrand Traoré (Ajax - Olympique Lyon 4-1, 3 mei 2017)

Of dit doelpunt van doorslaggevend belang zal zijn, weten we pas na donderdag. Maar een feit blijft dat de 4-1 van Bertrand Traoré in de halve finale tegen Olympique Lyon voor grote opluchting zorgde in de Amsterdam ArenA. En wat een aanval ging eraan vooraf!