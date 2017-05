Tactische discipline als basis bij Juventus

Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala of Miralem Pjanic stelen aanvallend de show bij Juventus, maar de pilaren onder het succes staan in Turijn achterin en op het middenveld. Het verdedigingstrio Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini geldt misschien wel als het beste van Europa.

“ Juventus is rijp om de Champions League te winnen”

De gouden driehoek heeft in de knock-outfase van de Champions League nog geen doelpunt geïncasseerd. In de elf wedstrijden die Juventus tot nu toe heeft gespeeld in het miljardenbal heeft het pas twee doelpunten tegen gekregen. Of de tegenstander nu Luis Suárez, Lionel Messi of Kylian Mbappé heet, allemaal kregen ze geen voet aan de grond tegen het Italiaanse sloopbedrijf. In de Serie A heeft Juventus eveneens de minst gepasseerde verdediging.

Verdedigen is dan ook een roeping voor hen. Voor sommigen een lelijk woord, maar voor de Juventus-defensie een woord die klinkt als een mooie Italiaanse opera. Ze zijn opgegroeid met het met man en macht tegenhouden van de tegenstander. Chiellini gaf onlangs een interview aan Corriere dello Sport, een toonaangevende krant in Italië. Daarin ging hij dieper in op de samenwerking met Bonucci en Barzagli. De afgestudeerde econoom vertelde dat vooral de passie hen drijft. "Hartstocht is het belangrijkste, daarna komen hard werken, talent, karakter en de wil om te winnen. Maar als er geen menselijke connectie is, zal je nooit over een langere periode resultaten kunnen boeken."

Italiaans DNA

Volgens Italië-kenner David Endt kunnen andere clubs een voorbeeld nemen aan de tactische discipline. "Juventus speelt absoluut niet volgens het Catenaccio-model van eind jaren vijftig. Ze spelen best modern. Wel heel compact waardoor de ruimtes achterin klein blijven. Ze hebben de gave om snel te schakelen. Van verdediging naar aanval, maar ook andersom. Ze hebben bovendien op elke positie uitstekende voetballers staan."

Dus ook Chiellini, Barzagli en Bonucci, die in Nederland nog weleens het stempel van slager krijgen opgespeld. "Je kunt wel zeggen dat ze pure verdedigers zijn, maar ze melden zich ook voorin. Bonucci heeft bijvoorbeeld een prachtige lange bal in zijn benen, dat wordt weleens onderbelicht. De achterste drie spelen de bal gewoon altijd naar dezelfde kleur. Je kunt wel een slager zijn, maar als je niets kunt met een bal kun je ook niets bewerkstelligen. Ik snap het wel, want we willen graag het stigma van verdedigend spel in het Italiaanse voetbal bevestigen."



Het basiselftal voor de uitwedstrijd met Monaco

Monaco

De ervaring en tactische discipline zorgen voor harmonie in defensief opzicht. Endt kijkt bij Juventus niet enkel naar de achterste drie, maar constateert dat ook het middenveld bijdraagt op defensief terrein. "Of Khedira of Marchisio nou op het middenveld staat; de arbeid die daar wordt verricht zorgt ervoor dat er achter nooit met ze drieën verdedigd hoeft te worden. Maar met vijf of zes. Ze weten wat ze aan elkaar hebben, hebben genoeg fysieke mogelijkheden en blijven altijd compact. Dat is het geheim van Juventus."

Vanavond tegen Monaco zal Juventus haar favoriete spelletje kunnen spelen: compact en als een geheel. Daarentegen moet Monaco het op een andere manier aanpakken dan ze normaliter doen. Dat het nog spannend wordt, verwacht de oud-teammanager van Ajax dan ook niet. "Het moet heel gek lopen wil Juventus zich laten verrassen vanuit de leunstoel. Op snelheid uitbreken is de kwaliteit van Monaco, maar dat wapen is nu uit handen geslagen door de stand van 0-2. De aard van spelen van Monaco wordt bij voorbaat gefrustreerd, terwijl Juventus juist in een ideale positie zit. Die kunnen Monaco lekker laten komen."

Ervaring

Twee jaar geleden had Juventus al de kans de Champions League te winnen, maar toen was Barcelona in de finale te sterk. Endt vindt dat Juventus zich verder heeft ontwikkeld in de laatste twee jaar. "Ik vind ze nu rijp voor het winnen van de Champions League. Het verliezen van die finale is een extra motivatie. Ze zijn steeds hechter en heviger geworden. Het is als beton dat steeds harder wordt, de overtuiging dat het kan wordt steeds groter bij de club. De volgende finale gaan ze volgens mij winnen."

Giuseppe Marotta

Een belangrijke puzzelstuk in het succesverhaal is technisch directeur Giuseppe Marotta, die sinds 2010 de scepter zwaait. "Ik noem hem weleens de beste speler van Juventus, hoewel hij een colbert en stropdas draagt. Ze hebben een heel interessant transferbeleid gevoerd de afgelopen jaren. Het was geen zegen dat Pogba verkocht werd, maar voornamelijk inzicht van de club. Ze hebben bij Juventus goed ingezien wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. Hij oogt sterk, en kan natuurlijk uitstekend voetballen. Maar hij neemt een team niet bij de teugels, hij is scorend niet heel goed en wil in de omschakeling ook weleens een steekje laten vallen. In Turijn hebben ze gezien dat hij wat werd overschat en dat er beteren zijn. Juventus wordt er nooit zwakker op tijdens een transferperiode."

Zo is er inmiddels ook nieuw verdedigend talent binnengehaald. Bijvoorbeeld de 22-jarige Daniele Rugani, drievoudig Italiaans international. Zijn bijdrage in de Serie A blijft dit seizoen voorlopig beperkt tot vijftien wedstrijden, want de combinatie BBC wordt niet zomaar uit elkaar gehaald. "Vroeger had je met Gentile, Scirea en Cabrini ook een uitstekende verdediging. Kwalitatief zijn ze nu niet eens zoveel beter, maar ze worden optimaal beschermd door de tactische formule. Ze worden met de jaren beter. Iemand als Rugani heeft kwaliteit, maar zit voorlopig in de wachtkamer. Hij heeft de ideale leerschool om zijn tactisch inzicht en ervaring bij te schaven."