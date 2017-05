Waarom Dani Alves zo belangrijk is voor Juventus

De eerste finalist van de Champions League is bekend. Een geweldig spelend Juventus zette Monaco in twee wedstrijden eenvoudig opzij. In het tweeluik was een hoofdrol weggelegd voor de rechtsback van Juventus, Dani Alves. Met drie assists en een wereldgoal stond hij aan de basis van alle vier de Italiaanse goals in het tweeluik. De 34-jarige rechtsback is van onschatbare waarde voor De Oude Dame.

Een jaar geleden verruilde Alves Barcelona voor Turijn. In Italië kon hij voetballen met in zijn rug een defensief blok in de vorm van Chiellini, Bonucci en Barzagli. Het betekende voor de toch al veel opkomende back dat hij zijn prioriteiten nog meer naar het aanvallende kon verschuiven. Dat is ook te zien in de statistieken van database Squawka.

Waar hij vorig jaar in La Liga nog goed was voor 46 onderscheppingen en 36 opruimingen, waren dat er dit jaar in de Serie A respectievelijk 28 en vijftien. Daar stond tegenover dat hij dit jaar al 31 kansen creëerde, tien meer dan bij Barça. Hij maakte in de Serie A twee goals, in Spanje kwam hij niet tot scoren.

Champions League

In de Champions League is Alves nu goed voor vijf assists, evenveel als Cristiano Ronaldo, en moet hij alleen aanvallers voor zich dulden. Ousmane Dembélé staat namens Borussia Dortmund op zes assists, oud-ploeggenoot Neymar bereidde acht goals voor.

Niet alleen met zijn assists is Dani Alves belangrijk voor Juventus. Van alle spelers in de Champions League creëerde de Braziliaan de meeste kansen. Met 28 belangrijke eindpasses laat hij onder andere Toni Kroos (26) en Neymar (25) achter zich. De back is bovendien erg accuraat in zijn passing: 88 procent van zijn passes kwam aan.

Gratis

De meeste ploegen zouden nog altijd veel over hebben voor een speler als Dani Alves, maar Juventus betaalde geen cent voor de toenmalige Barcelona-speler. Vanwege een clausule in zijn contract bij FC Barcelona kon de Braziliaan transfervrij vertrekken als hij dat wilde. En dat terwijl de Catalanen zelf 35,5 miljoen voor de back betaalde. Zijn huidige waarde wordt door transfermarkt.nl geschat op zes miljoen euro. Dit zal vooral met zijn leeftijd te maken hebben, want wat zijn voetballende kwaliteiten betreft is hij in de absolute wereldtop nog altijd van grote waarde.