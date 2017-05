Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 1 van deze nieuwe rubriek: Hoe is het met... Hatem Trabelsi?

De twittertijdlijn van Hatem Trabelsi leest als de Koran. Heilige teksten, liefst in een afbeelding. De inmiddels veertigjarige oud-Ajacied maakt er geen geheim van waar zijn voornaamste interesse ligt.





Voor voetbal is weinig plaats in zijn digitale leven. Weinig plaats, maar wel plaats. Zo duikt de rechtsback wiens talent evenredig verdeeld was over zijn benen en longen op in een panel van voetbalanalytici. Aan de zijde van Ruud Gullit. Trabelsi werkt als analyticus bij beIN Sports.

بداية استوديو يورو 2016 اليوم السبت للقاء البرتغال x النمسا.

الاستوديو 21:00 توقيت مكة. على bein max 1.





De kijkers van die zender blijken graag te luisteren naar oud-Eredivisionisten. Ook oud-Feyenoorder Haytam Farouk (rechts op onderstaande foto) schuift weleens aan.

Avec Moez boulehia et Haythem Farouk









Trabelsi lijkt dus weer opgekrabbeld na een duistere periode in zijn leven. In 2006 was hij bij Ajax nog een van de meest veelbelovende rechtsbacks op de Europese velden. Een jaar later verpieterde hij op de bank bij Manchester City. Slapen deed hij volgens verhalen in zijn auto. Uit noodzaak. Slepende schulden achtervolgden de Tunesiër, wiens bezittingen door een schuldeiser werden geveild. Een kerstkaart van Ajax waarop hij naast Wamberto en Zlatan zit, een replica van de KNVB-beker, een kampioensmedaille, een fotoboek over de gewonnen Afrika Cup in 2004, de mededeling dat hij als Man of the Match tijdens Ajax - Celtic een reischeque van 250 euro heeft gewonnen: alles ging onder de hamer. Een shirt van Pavel Nedved leverde het meest op: 450 euro.

Later doken verhalen op over drugsgebruik en het vervalsen van autopapieren. Het was het geloof dat Trabelsi weer naar het rechte pad leidde. En dat geloof wil hij terugbetalen. Hatem Trabelsi zou zich hebben aangesloten bij omstreden salafistische jihadisten en pleiten voor de invoering van de sharia in Tunesië.