Waarom de spannende titelstrijd de maatschappij miljoenen kost

Spanning: het is de brandstof waarop sport draait. En de voetbalsport, in Rotterdam en Amsterdam in het bijzonder, draait momenteel op volle toeren. De keerzijde van de bloedstollende titelstrijd: de maatschappij voelt het in de portemonnee.

Het Van Donge & De Roo Stadion in Kralingen leek wel Fort Knox. Honderden meters aan staal omringen de thuishaven van Excelsior in een poging om ongewenste pottenkijkers buiten de deur te houden. En er werden meer maatregelen getroffen. De politie was op volle sterkte op de been, zowel rond het stadion van Excelsior als dat van Feyenoord en in de Rotterdamse binnenstad.

Aankomende zondag, als Heracles Almelo op bezoek komt in De Kuip en Feyenoord strijdt voor de laatste kans op de landstitel, zal het niet anders zijn. Politie-agenten in de regio hoeven niet te rekenen op een vrije dag. Net als de mannen en vrouwen in het blauw in de regio Amsterdam. Omdat de schaal in de slotronde van de Eredivisie ook in de hoofdstad op een podium kan eindigen wordt ook daar rekening gehouden met een massale toestroom van uitzinnige supporters.

En daar blijft het niet bij. Ook Tilburg kleurt zondag blauw. Daar reizen die dag duizenden Ajax-supporters naartoe in de hoop getuige te zijn van de 34ste landstitel in de clubhistorie. "Er moet dus in drie steden een grote politiemacht op de been worden gebracht", weet Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. In het Algemeen Dagblad vertelt Van de Kamp over de voorbereidingen die getroffen worden. "En ook nog voor de route van Tilburg naar Amsterdam, voor het geval Ajax kampioen wordt, want dan zullen ook fans langs de snelweg staan. Een gigantische operatie."

De massale politie-inzet, per fiets, auto, motor, paard en helikopter, kost een aardige duit. "Dit gaat om vele miljoenen euro's, en om politie-uren die je niet aan andere zaken kunt besteden", aldus Van de Kamp. En de rekening valt op de deurmat van de burger. "Ik ben blij dat zo veel mensen plezier beleven aan voetbal, maar het is triest dat een klein deel de rest met zo'n rekening opzadelt."

Wat kost een voetbalwedstrijd de maatschappij?

Duidelijke kostenramingen ontbreken. Wel werd in 2010 onderzocht hoeveel de inzet van een agent per uur kost: iets meer dan 36 euro. Ook is bekend hoeveel politie-uren in het seizoen 2008/09 werden ingezet bij Feyenoord, de koploper op het gebied van politie-uren: 27.760 uur. Dit komt neer op ruim een miljoen euro. Ajax volgde dat seizoen met 16.790 uur.

Jaarlijks kost de inzet van de politie om de orde te handhaven bij voetbalwedstrijden de maatschappij naar schatting ruim tien miljoen euro. En daarbij zijn kosten ten gevolge van vernielingen en dergelijke niet meegenomen, net als de kosten voor de beveiliging binnen het stadion door bijvoorbeeld stewards. Die laatste kostenpost komt immers voor rekening van de clubs zelf.

Spanning als brandstof: de prijzen liggen in ieder geval niet lager.