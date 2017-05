PSV's transfertargets in de Eredivisie

Het belooft een drukke transferzomer voor Marcel Brands, de technisch directeur van PSV. De nodige spelers willen Eindhoven deze zomer verlaten en dus moet de nog voor even regerend landskampioen de scoutingslijstjes erbij pakken. Welke spelers uit de Eredivisie zijn interessant voor de ploeg die dit jaar zo tegenviel in de Nederlandse competitie?

1. Mimoun Mahi

Mahi gaf aan ELF Voetbal eerder al te kennen dat hij het liefst een stap in Nederland maakt naar Ajax, Feyenoord of PSV. Gezien zijn scoringsdrift zou hij in Eindhoven prima passen, mede omdat hij als vleugelaanvaller maar ook als diepte spits uit de voeten kan. Multifunctioneel met scorend vermogen en nog altijd pas 23 jaar. Daarnaast zal zijn prijskaartje onder de vier miljoen euro liggen. Al met al de ideale versterking voor PSV.



Juicht Mahi volgend jaar in het shirt van PSV?

2. Yassin Ayoub

De transferrelatie tussen FC Utrecht en PSV kan komende zomer weer eens flink belangrijk worden. Haalde Brands eerder al vele goudmijntjes uit de Domstad weg, zijn er ook deze zomer weer een aantal interessante spelers. Ayoub, de moter op het middenveld van FC Utrecht, lijkt in elk geval de ideale man. Hoewel zijn rendement nog hoger moet, is hij fysiek een stuk gegroeid het laatste jaar. Een volgende stap kan hij daarom perfect zetten bij PSV.



Marc Overmars haalde hem niet, durft Brands het wel aan?

3. Justin Hoogma

Misschien wel het grootste Nederlandse verdedigende talent van de Eredivisie. Achttien jaar, miste nog geen minuut dit seizoen, verdedigend zeer stabiel en aan de bal ijzersterk. Hoogma is op zeker een grote belofte voor de toekomst. Hoewel PSV achterin het centrum de zaken goed op orde heeft, is het halen van Hoogma een gouden zet voor de toekomst. Nu is hij nog betaalbaar.



Hoogma: het grootste Nederlandse verdedigende talent van de Eredivisie met Matthijs de Ligt.

4. Sam Larsson

Als PSV Mahi inderdaad binnenhaalt, zijn de Eindhovenaren in één klap al voorzien van extra scorend vermogen. Dan moet er nog de nodige creativiteit bijkomen voorin. Laat dat maar aan Samba Sam over. De Zweedse vleugelaanvaller van sc Heerenveen kan alles met een bal; is enorm creatief, alleen zijn rendement laat soms nog te wensen over. Dat is een stap die hij onder Phillip Cocu nog moet zetten.



Danst Sam de Samba volgend jaar in Eindhoven?

5. Ridgeciano Haps

De linksachter van AZ kent weliswaar een moeilijke tweede seizoenshelft, maar is in potentie misschien wel de beste linksback van de Eredivisie. Omdat Jetro Willems al een flinke tijd op een stap omhoog aast, lijkt Haps de ideale vervanger. De vraag is alleen welk prijskaartje er aan de 23-jarige back zal hangen omdat er afgelopen winter veel interesse in hem was.



Haps is ouder dan Willems, maar heeft nog altijd de toekomst.

6. Giovanni Troupée

Santiago Arias wil naar verluidt Eindhoven graag verlaten en dus komt er ook aan de rechterkant van de verdediging een vacature bij PSV. Naast Joshua Brenet lijkt de jonge Giovanni Troupée de ideale back voor PSV: hij heeft snelheid, diepgang en een enorm loopvermogen. Niet voor niets werd de negentienjarige speler gekozen tot de beste speler van FC Utrecht (!). Hij lijkt al klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan.



Vanaf de eerste minuut is Troupée sensationeel goed aan de rechterkant.