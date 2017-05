'Handelshuis' Juventus heeft Champions League-winst nodig

Arturo Vidal, Paul Pogba, Kingsley Coman, Álvaro Morata. Een aantal absolute topspelers die Juventus de afgelopen jaren verliet om hun heil ergens anders te zoeken. Hogerop. Vidal en Coman om de Champions League-finale te spelen met Bayern. Pogba wilde naar de Premier League. Morata werd door Real Madrid teruggehaald om Karim Benzema uit de spits te verdrijven. Om diverse redenen wordt de Oude Dame regelmatig beroofd van de allerbeste spelers uit hun elftal.

Reddingsboei

Dat Juventus in eigen land een enorme aantrekkingskracht heeft, is meteen hun reddingsboei. In feite doen zij hetzelfde als de andere Europese topclubs, maar dan op kleinere schaal. Want met het vertrek van aantal grote spelers, staat ook de komst van een aantal supervedettes, veelal gekocht uit de Serie A.

Afgelopen zomer werd er een heel groot blik nieuwe spelers uit eigen land opengetrokken. Onder anderen Higuaín, Pjanic en Caldara: Juve kan het zich permitteren om bij de directe concurrenten te shoppen. Dat bleek eerder ook al. Paulo Dybala (Palermo), Simone Zaza (Sassuolo), Angelo Ogbonna (Torino), Kwadwo Asamoah & Mauricio Isla (Udinese), Fabio Quagliarella (Napoli), Stephan Lichtsteiner (SS Lazio), enzovoort. Uitblinkers in de Serie A worden snel door Juventus binnengehaald.



Italiaanse toppers worden bij Juventus ook regelmatig afgetest, zoals Zaza. Hij vertrekt komende zomer alweer naar Valencia.

De overige transfers die Juventus doet worden gedaan in de tweede garnituur van Europa. Spelers die nét niet goed genoeg zijn bij de clubs waar ze spelen. De transfers van Juan Cuadrado (Chelsea) en Medhi Benatia (Bayern München) zijn alleszeggend. In een aantal uitzonderingen lukt het Juve wel om de absolute top naar Turijn te halen. Vaak zit er een bijzonder verhaal aan vast: Mario Mandzukic van Atlético, Morata die van Real ervaring op moest doen, Sami Khedira of Daniel Alves van FC Barcelona zijn sprekende voorbeelden.

Handelshuis

Juventus is voor de Serie A in feite een geweldig handshuis. De toppers van de Italiaanse competitie worden opgekocht door de recordkampioen. Als ze bij Juventus eenmaal uitgroeien tot de absolute uitblinkers, dan grijpt de 'Europese' top in. De vedettes worden naar de 'betere' competities gehaald om 'een volgende stap' te zetten.

In dat handelshuis is er wel een bijzondere, oervaste kern. Een soort honkvaste jury die de cultuur van het handelshuis met haar leven bewaakt. Met routiniers Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini als voorzitters, en Claudio Marchisio en Leonardo Bonucci als vooraanstaande leden.

Toch blijft het gek dat spelers Juventus verlaten, terwijl ze in Turijn keer op keer aantonen dat ze tot de absolute wereldtop behoren. Prijs na prijs wordt in de Serie A, waar Juve jaarlijks oppermachtig is, gevierd. En van de laatste drie seizoenen is dit de tweede keer dat de formatie van Massimiliano Allegri in de Champions League-finale staat. Tegenover nul voor Bayern München. Nul voor Manchester United. Clubs waarvoor spelers Juventus inruilen.

1996

Is het de Serie A die ze niet aanspreekt? Zijn de financiële mogelijkheden in andere landen groter? Is het de rotsvaste jury die bepaalde spelers liever ziet vertrekken? De grote vraag is het hoe het kan dat Juventus de enige absolute topploeg in Europa is waar regelmatig spelers een stap omhoog willen maken.

Een vraag waar voorlopig nog geen antwoord op te geven is. Misschien is het winnen van de Champions League, wat de Oude Dame zoals we in Nederland helaas goed weten voor het laatst lukte in 1996, wel dé bevestiging die Juventus op dit moment nodig heeft. Nodig heeft om nieuwe toppers, bijvoorbeeld uitblinker Dybala, wél te behouden voor de club. Na vier verloren finales sinds 1996 is het hoog tijd om de definitieve bekroning op een razendsuccesvol handelshuis te zetten: de Champions League-winst.