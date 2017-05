Nog één Ajax-goal en Lyon is gezien!

"We moeten niet vergeten dat we vandaag drie keer gescoord hebben. Als we dat donderdag ook doen, hebben we kans om ons te kwalificeren", zo draaide Génésio zijn verplichte nummertje af. Veel belangrijker natuurlijk was datgene dat hij NIET zei. Namelijk dat twee van de Lyon-treffers tot stand kwamen na aangeven van Memphis Depay, de spits die tegen Ajax niet speelgerechtigd is. Depay heeft zich sinds zijn komst in januari razendsnel ontwikkeld tot Lyons beste speler en is in veertien wedstrijden al betrokken geweest bij elf treffers (vijf goals en zes assists).



Donderdag 11 mei; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 1/2e FINALES:

Olympique Lyonnais-Ajax

En ook zei Génésio niets over de twee treffers die zijn club alweer tegen kreeg. Vorige week kwam Ajax tot liefst zestien doelpogingen tegen Lyon, een absoluut record in de knock-out fases van het Europa League-toernooi. Dat Ajax daaruit slechts vier maal scoorde, was een regelrecht wonder. Maar het zal ook Génésio duidelijk zijn dat, als Ajax in Lyon ook maar één goal maakt, de opgave van zijn ploeg nagenoeg onmogelijk wordt.



Wie in de dagen na die unieke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA de internationale media heeft gevolgd, weet dat heel Europa, met uitzondering van Frankrijk natuurlijk, hoopt dat dit Europa League-seizoen met een finale tussen Ajax en Manchester United een fantastische apotheose krijgt. De nieuwsgierigheid naar het nieuwe Ajax is ongekend. Men wil zien wat voor soort ploeg in staat is om, met een gemiddelde leeftijd slechts van 20 jaar en 316 dagen, een Franse topploeg van de mat te spelen.

Even ter vergelijking: het zo bewierookte Monaco had die avond een gemiddelde leeftijd van 25 jaar en 246 dagen (en Juventus zelfs 30 jaar en 346 dagen). Europa is ook al benieuwd naar Hakim Ziyech, die als eerste speler ooit in de Europa League drie assists in één wedstrijd gaf. En naar Bertrand Traoré, die met zijn vier goals en vier assists dit seizoen bij net zo veel goals in de Europa League betrokken is als Zlatan Ibrahimović.



En dan is er natuurlijk nog die opvallende vergelijking tussen dit jaar en 1995, het jaar van de laatste Champions League-winst van Ajax.

• Ajax wint in beide jaren de thuiswedstrijd in de halve finale met drie goals verschil. Destijds 5-2 tegen Bayern, nu 4-1 tegen Lyon.

• Net als in 1995 is de finale ook nu weer op 24 mei.

• En één dag later heeft Nederland opnieuw massaal vrij in verband met Hemelvaartsdag.

• In Engeland, dat gek is op dit soort feitjes, zal mogelijke tegenstander Manchester United wakker liggen van het historische feit dat dit jaar, voor het eerst sinds 1995, Tottenham Hotspur in de competitie boven Arsenal eindigt.

• Net als in 1995 (toen AC Milan) is er nu bij de' laatste vier' opnieuw een ploeg die Ajax al in de groepsfase is tegengekomen (nu Celta).



• Uiteraard heeft Ajax zowel in 1995 als ook in 2017 de jongste ploeg van alle deelnemers.

• Sinds 1995 (toen Patrick Kluivert) is het niet meer voorgekomen dat een tiener in de eredivisie voor Ajax vijftien goals maakt. Dolberg maakte zondag tegen Go Ahead … goal nummer vijftien.



Nog één keertje terug naar 1995. Kluivert maakte toen niet alleen 15 goals in de competitie, hij maakte op 24 mei ook het winnende doelpunt in de finale. En Dolberg ???