Feiten en cijfers op een rij: Ajax verloor nog nooit in Lyon

De Franse topclub won afgelopen weekend moeizaam van FC Nantes, terwijl Ajax in de tussentijd onverwacht terug is in de kampioensrace. Een strijd die komende zondagmiddag haar ontknoping krijgt. Eerst vecht Ajax in Frankrijk om voor het eerst sinds 1996 weer de finale van een Europees bekertoernooi te halen. De cijfers zijn gunstig. ELF Voetbal zette deze voor je op een rij.



Donderdag 11 mei; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 1/2e FINALES:

Olympique Lyonnais-Ajax

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl

----> winst Olympique Lyon 60%, gelijkspel 25%, winst Ajax 15%,



Olympique Lyonnais - Ajax in het kort:



• Lyon won al haar drie thuiswedstrijden in de Europa League en scoorde daarin dertien keer (waarvan zeven tegen AZ). Lyon kreeg ook vier treffers tegen. Gemiddeld is dat 4,33 voor en 1,33 tegen. Oftewel afgerond: 4-1.

• In de ruim 65-jarige Europa Cup-historie van Ajax werden de Amsterdammers slechts zeven keer uitgeschakeld nadat de thuiswedstrijd werd gewonnen. Zes keer na een winst met één goal verschil en de laatste keer (2-0 en 0-2, gevolgd door een penalty shoot-out) tegen Steaua in de 2012/13 Europa League na een zege met twee goals verschil.

• Ajax verloor dus NOG NOOIT na een thuisoverwinning met drie goals verschil.

• Lyon daarentegen maakte eerder ooit een 4-1 uitnederlaag WEL goed. Dat was in de derde ronde van het UEFA Cup-toernooi van 2001/02 tegen Club Brugge. Na een 4-1 nederlaag in België won Lyon thuis met 3-0. Dankzij drie goals van de Braziliaanse spits Sonny Anderson.



Lukt het Ajax om donderdagavond in Lyon 'de nul' te houden tegen Lyon dan krijg je 7,25x je inzet. EN ALS JE VOOR HET EERST SPEELT, IS DAT EENMALIG 21,75 x JE INZET.



• In de Champions League kwam Ajax twee keer eerder Lyon tegen en... verloor nog nooit. In de voorrondes van het seizoen 2002/2003 won Ajax met Ronald Koeman als trainer zowel in Amsterdam (2-1; twee keer Ibrahimović) als ook in Lyon (0-2; Pienaar en Van der Vaart). In de voorrondes van het toernooi 2011/12 werd het zowel in Nederland als ook in Frankrijk 0-0. De 0-0 in Amsterdam was overigens voor Lyon genoeg om zich dankzij een beter doelsaldo dan Ajax voor de knock out-fase te kwalificeren. En vorige week woensdag werd het zoals bekend 4-1 voor Ajax.



• Tijdens de allerlaatste wedstrijd in Lyon, op 22 november 2011, maakte Davy Klaassen zijn debuut voor Ajax. Bij Lyon speelde Alexandre Lacazette als invaller een aantal minuten mee.

• In Europees verband speelde Ajax twaalf keer eerder tegen een Franse tegenstander. Ajax won zeven keer. Drie keer eindigde de Europese wedstrijd in een gelijkspel en twee keer won de Franse ploeg.

• Scheidsrechter donderdag in Lyon is de Pool Szymon Marciniak.

• Vorige week, tegen Lyon, verrichte André Onana zeven reddingen, meer dan in welke andere wedstrijd dit seizoen dan ook.

• Ajax is de enige club die in alle acht edities van de Europa League speelde. Volgend jaar wacht de negende editie, tenzij... Ajax de Europa League wint. Dan volgt automatisch kwalificatie voor de Champions League.