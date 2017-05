'Galatasaray maakt werk van komst Yaya Touré'

Galatasaray is in de zoektocht naar een versterking voor het middenveld uitgekomen bij Yaya Touré. De Afrikaanse krachtpatser wordt bij een eventuele transfer naar de club uit Istanbul ploeggenoot van Wesley Sneijder.



Een vertrek van Touré betekent voor Manchester City het einde van een tijdperk. Touré speelde 296 wedstrijden voor City, waarin hij 78 keer trefzeker was. In zijn periode bij The Citizens pakte hij twee keer de landstitel en één FA Cup.