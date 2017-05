Strijdbaar Atlético uitgeschakeld ondanks winst (2-1)

Atlético kwam ontzettend fel uit de startblokken. Na twaalf minuten zorgde Saúl met een kopbal voor de razendsnelle openingstreffer. Nog geen vijf minuten later mocht Antoine Griezmann van elf meter aanleggen na een overtreding van Raphaël Varane. De Fransman bleef zijn zenuwen de baas en schoot de strafschop, met een beetje geluk, tegen de touwen. Op slag van rust schoot Isco de droom van Atléti aan flarden: 2-1.





Griezmann bracht zijn ploeg op een 2-0 voorsprong



Real had het in moeilijk tegen het strijdplan van Atlético. Het ging gepaard met de nodige overtredingen. Zo werd Griezmann meerdere malen fors onderuit geschopt en was Ramos vrijwel de hele wedstrijd in gesprek met scheidsrechter Cüneyt Çakir.



Kunst

Uiteindelijk bezegelde Karim Benzema met een fantastische actie het lot van Atléti. De Franse spits passeerde de doorgaans zo betrouwbare verdediging van Atlético met een dribbel om je vingers bij af te likken. Ondanks de heerlijke passeerbeweging op de achterlijn zien de fans van Real liever Alvaro Morata in de spits in plaats van de bekritiseerde Fransman. Hoewel Morata vaak zijn doelpuntje meepikt krijgt Benzema nog altijd de voorkeur in de aanval.





Karim Benzema Alvaro Morata Wedstrijden 44 39 Doelpunten 17 20 Assists 8 6



Afscheid

De halve finale tegen Real Madrid was meteen het laatste Europese duel in Estadio Vicente Calderón. Atlético neemt na dit seizoen afscheid van het prachtige stadion. De overwinning op Real is ondanks de uitschakeling in de Champions League een passend en waardig Europees afscheid van de karakteristieke thuishaven.





Thuiswedstrijden van Atléti zien er vanaf komend seizoen anders uit



Vicente Calderón is niet het enige waar Atlético afscheid van neemt dit seizoen. Ook Diego Simeone is bezig aan zijn laatse jaar in dienst van de Madrileense club. Sinds 2011 heeft de Argentijnse oefenmeester een ongekende vechtmachine gecreëerd van zijn elftal. Inmiddels kennen we Atlético, mede dankzij het bewind van Simeone, als een defensief sterke ploeg die voor iedere meter strijdt. Het afscheid van Simeone en Vicente Calderón betekent het einde van een tijdperk voor Atléti.