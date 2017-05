De nieuwste PANNA! ligt vanaf nu in de winkels!

RICK KARSDORP

Hij is een van de eerste spelers die Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst op het wedstrijdformulier zet. Rick Karsdorp (22) is niet meer weg te denken als rechtsachter in Rotterdam. In de jeugd was hij aanvallende middenvelder, maar de positie van back is nu helemaal zijn plek. Lekker verdedigen én aanvallen. PANNA! sprak met de international over snelheid, Dirk Kuyt en vriendenteam Feyenoord.



BRAM VAN POLEN

Bram van Polen is bij PEC Zwolle in tien jaar uitgegroeid tot aanvoerder, clubheld en penaltykoning ineen. Ruim een jaar geleden ging de rechtsback voor het eerst als vaste nemer achter de bal staan vanaf elf meter. Missen deed hij nog niet. PANNA! vroeg Bram hoe hij zijn penalty's neemt!



GARRY RODRIGUES

Wat een verhaal! Als je 21 jaar oud bent lijkt je profdroom wel verkeken. Dat dacht Garry Rodrigues ook toen hij 21 was en bij de post werkte. Maar kijk eens waar hij nu staat: in de voorhoede van Galatasaray, tussen sterren als Wesley Sneijder en Nigel de Jong! PANNA! vloog naar Turkije en sprak de Rotterdammer over zijn bizarre verhaal!



VIVIANNE MIEDEMA

omende zomer wordt in Nederland het EK voor vrouwen gespeeld. De Oranje Leeuwinnen zijn een van de topfavorieten. PANNA! volgt het Nederlands elftal op weg naar het EK op de voet. En met wie kunnen we de voorbereiding beter aftrappen dan met onze goalgetter Vivianne Miedema? Onze speciale gastreporter Nicky Stel van dertien jaar ging naar Zeist!



ANDRE ONANA

André Onana is 21 jaar en misschien wel de allerbeste keeper van de Eredivisie. Maar ondanks zijn jonge leeftijd heeft de superdoelman uit Kameroen al veel spannende avonturen beleefd. Welke? Dat vertelt hij in dit interview met PANNA! "Zal ik je een geheimpje verklappen? Ik heb heel hard moeten huilen toen ik op doel moest staan!"



RAFAEL RUIKES

Hij is bijna zeven jaar. Hij heeft meer dan veertigduizend volgers op Insta. Zijn slaapkamer lijkt wel een voetbalmuseum. En alle spelers van Ajax kennen hem! We hebben het natuurlijk over Rafael Ruikes, de superfan van de Amsterdammers. PANNA! zocht Raffie thuis op in de buurt van Nijmegen. En oh ja: hij kan nog voetballen ook!



SAM LARSSON

Een dubbele schaar, een bal in de nek of een zelfs een akka-panna: geen truc is te moeilijk voor sc Heerenveen-speler Sam Larsson. De Zweedse aanvaller is een van de grootste balkunstenaars in de Eredivisie. Daarom wilde PANNA! meer weten van Samba Sam en zijn trukendoos.



EN VERDER:

ONTLEED: DAVID LUIZ

SUPERSTER: EMRE MOR

MILAN: STOERE KEREL!

NIEUWSFLITS

FACE SWAP

PANNA! LEGEND RONALD KOEMAN

ZIJA AZIZOV (FC DEN BOSCH)

VRAAG HET MARK!

CLUBPORTRET: ROYAL ANTWERP

OP STAP MET TERRASVOGELS C2

KELSEY GERAEDTS

MOPPENTROMMEL

CHAMPIONS LEAGUE

PANNA! REPORT