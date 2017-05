De balans van Ajax op Franse bodem: ongeslagen in Lyon

Ajax is voor de derde keer op bezoek in Lyon. De Amsterdammers kunnen vertrouwen putten uit de onderlinge balans tegen de huidige nummer vier in de Franse Ligue 1. Nog nooit keerde Ajax met een nederlaag terug uit de derde stad van Frankrijk, qua inwonersaantal. Een keer won Ajax (0-2) en een keer eindigde een confrontatie in een gelijkspel: 0-0.



Voorloper 1-7

De laatste ontmoeting was in november 2011, in de Champions League. Frank de Boer was trainer van Ajax, met spelers als Kenneth Vermeer, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Theo Janssen en Miralem Sulejmani. De Uruguayaan Nicolas Lodeiro startte toen als centrumspits in Stade Gerland. Bij Olympique Lyonnais speelden onder meer Hugo Lloris, Yoan Gourcuff, Kim Källström, Bafétimbi Gomis en Lisandro Lopez. Bij zowel de Fransen als bij Ajax kwam een speler in actie die donderdagavond ook weer kan spelen: Alexandre Lacazette (Lyon) en Davy Klaassen.



Real Madrid en Dinamo Zagreb waren de andere twee teams in de Champions League-groep. Na een veelbesproken 1-7 zege van Olympique Lyonnais in Zagreb gingen de Fransen net als Real Madrid door naar de volgende ronde. Ajax werd derde, ook met acht punten, maar een minder goed doelsaldo.







Stormvloed

Vijftien jaar geleden wist Ajax wel te winnen in Stade Gerland, de oude thuishaven van Les Gones. In de groepsfase van Champions League in het seizoen 2002/03 'overleefde' de ploeg van coach Ronald Koeman een stormvloed in het oosten van Frankrijk. Steven Pienaar opende al na zeven minuten de score tegen het Olympique Lyonnais van Sonny Anderson en Juninho Pernambucano.



De Fransen waren oppermachtig die avond, maar vonden geen weg langs keeper Joey Didulica, die later dat Champions League-seizoen eenzelfde heldenrol vervulde tegen Valencia. Na ruim een uur spelen moest Ajax, met spelers als Cristian Chivu, Maxwell, Hatem Trabelsi, Nigel de Jong, Mido en Zlatan Ibrahimovic, verder met tien man. Aanvoerder Chivu kreeg een directe rode kaart. De druk op het doel van Didulica nam verder toe, maar scoren deed de thuisploeg niet. En Ajax nog wel. Invaller Rafael van der Vaart schoot de Amsterdammers naar een 0-2 overwinning.







Opvallend: ook in dat seizoen eindigde zowel Ajax als Olympique Lyonnais op acht punten na zes groepswedstrijden. Maar toen zat Ajax aan de goede kant van de score en ging samen met Internazionale door naar de volgende ronde. Uiteindelijk stopte AC Milan de opmars van Ajax.



Franse balans

Bij Ajax lieten ze vorige week, na de 4-1 zege in de Amsterdam ArenA, al weten dat de strijd nog niet is gestreden. Olympique Lyonnais ontving dit seizoen Sevilla, Juventus en Dinamo Zagreb in de Champions League en AZ, AS Roma en Besiktas in de Europa League. Het team van Bruno Genesio verloor alleen van Juventus. AZ met liefst 7-1 aan de kant gezet in Lyon.



Het wordt voor Ajax de twaalfde Europese wedstrijd op Franse bodem. Van de eerder elf duels wonnen de Amsterdammers er vier, twee keer werd het gelijk en vijf keer verloor Ajax. Drie van de vijf nederlagen leed de recordkampioen van Nederland in Noord-Frankrijk, bij AJ Auxerre. Twee van de vier overwinning boekte Ajax bij Olympique Marseille. Die andere twee in Auxerre en Lyon. Ajax bewaart niet altijd even goede herinneringen aan Frankrijk, maar wel aan Lyon.

Balans Ajax in uitwedstrijden tegen Franse tegenstanders Tegenstander Duels Winst Gelijk Verlies Punten Olympique Marseille 3 2 0 1 6 AJ Auxerre 4 1 0 3 3 Olympique Lyon 2 1 1 0 4 PSG 1 0 0 1 1 Strasbourg 1 0 1 0 1 TOTAAL 11 4 2 5 15