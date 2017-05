Waarom Olympique Lyonnais alle kaarten op Lacazette zet

Hij is de enige speler van Olympique Lyonnais die er in 2011 ook bij was, op 22 november in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax in Stade Gerland. Lacazette was twintig jaar en viel vijf minuten voor tijd in voor Jimmy Briand. Trainer Remi Garde hoopte met de aanvaller uit de eigen opleiding iets te forceren in de laatste minuten, maar het Ajax van Frank de Boer hield stand: 0-0.



Nu, ruim vijf jaar later is bij Lyonnais alle hoop gevestigd op Lacazette, inmiddels de belangrijkste schakel bij de huidige nummer vier in de Ligue 1. De 10-voudig Frans international staat na 272 officiële wedstrijden op 123 doelpunten voor Lyonnais. De kans is groot dat hij komende zomer zijn geboorteplaats verlaat voor een stap hogerop. Atlético Madrid lijkt de grootste kandidaat om de spits (1.75 meter) over te nemen. Bij Lyonnais heeft Lacazette nog een verbintenis tot 2019.



Twee seizoenen geleden werd de Fransman met roots in Guadeloupe de topscorer van de Ligue 1, met 27 goals in 33 duels. Dit seizoen staat de teller op 24 goals na 28 competitiewedstrijden, een goal per 93 minuten. Daarmee staat Lacazette tweede op de topscorerslijst in de Ligue 1, achter PSG-spits Edinson Cavani (33 goals).

Statistieken Alexandre Lacazette Seizoen Club Duels Goals 2009/10 Olympique Lyon 1 0 2010/11 Olympique Lyon 11 2 2011/12 Olympique Lyon 43 10 2012/13 Olympique Lyon 37 4 2013/14 Olympique Lyon 54 22 2014/15 Olympique Lyon 40 31 2015/16 Olympique Lyon 44 23 2016/17 Olympique Lyon 42 31



Ook in de Europa League was Lacazette al trefzeker. Hij scoorde twee keer in Alkmaar tegen AZ (1-4), in de thuiswedstrijd tegen AS Roma (4-2 zege) en op bezoek bij Besiktas. In april stond Lacazette even buitenspel met een bovenbeenblessure, maar bij de return tegen Ajax begint hij weer in de basis, is de verwachting. En dat biedt hoop voor Lyonnais, zei trainer Bruno Genesio.



"Het scheelt zo veel dat hij nu wel kan beginnen", zei Genesio woensdag op een persconferentie. "Lacazette is een van de beste spelers die er is. Zo iemand wil je er altijd bij hebben. Hij laat ook mijn andere spelers veel beter voetballen."



In Lyon put men hoop uit een comeback uit het verleden. Op 6 december 2001 moest Lyonnais in de UEFA Cup tegen Club Brugge een 4-1 nederlaag wegpoetsen om door te gaan. Dat lukte, met hulp van clubicoon Anderson. De Braziliaanse doelpuntenmachine scoorde drie keer. Het is een scenario waarop iedereen in Lyon hoopt. En het liefst met Lacazette in de rol van Anderson.



Lacazette, doorgebroken in het tijdperk na de gouden jaren van Lyonnais, met zes landstitels op rij, wil zichzelf niet vergelijken met de Braziliaan Anderson, die vier jaar in Lyon speelde. "Als ik de kans krijg om hetzelfde te bereiken als Sonny, doe ik dat met plezier… Maar ik zie mezelf niet als een verlosser. Ik ben onderdeel van de groep en wil mijn ploeggenoten helpen", zei de weer fitte Lacazette op de clubsite van Olympique Lyonnais.



In Amsterdam deed hij veertien minuten mee. Veel kon Lacazette niet uitrichten, ook aan de 4-1 stand kon hij niets veranderen. De verwachting is dat Matthijs de Ligt en Davinson Sanchez de ster van Lyonnais weer aan banden moeten leggen. Ajax-trainer Peter Bosz heeft veel vertrouwen en vreest Lacazette niet. "Ik vrees nooit iemand. Ik ga mijn verdediging niet aanpassen vanwege Lacazette. Al onze verdedigers kunnen tegen Lacazette spelen", aldus Bosz tegen FOX Sports.