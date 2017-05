Waarom de Champions League dit seizoen zo vermakelijk is

Juventus en Real Madrid treffen elkaar in de finale van de Champions League 2016/17 en het is hopen op een mooie wedstrijd. Goede voortekenen zijn er, want het is een erg vermakelijke editie van het miljardenbal. En dit is waarom:

Veel goals

Wie voetbal kijkt, hoopt op veel doelpunten. En wie hoopt op veel doelpunten, geniet dit seizoen van de Champions League. Bayern München won tot twee keer toe met 5-1 van Arsenal en Barcelona deed het onmogelijk door een 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de return nog recht te zetten (6-1). En wat te denken van Manchester City - Monaco (5-3) en natuurlijk Borussia Dortmund - Legia Warschau (8-4). In totaal werd er tot nu toe 375 keer gescoord, een gemiddelde van 3,02 per wedstrijd. Dit is het hoogste doelpuntengemiddelde sinds het toernooi de Champions League heet. Alleen seizoen 2012/13 kwam enigszins in de buurt, toen werd er per wedstrijd gemiddeld 2,94 keer gescoord.

Verrassingen

Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético. De afgelopen jaren was het niet lastig te voorspellen welke ploegen ver zouden komen in het toernooi. Maar dat we dit seizoen AS Monaco terug zouden zien in de halve finale, kwam voor de meesten wel degelijk als een verrassing. Ook Leicester City, dat vorig seizoen al een van de grootste stunts uit de voetbalgeschiedenis uitvoerde, verraste opnieuw iedereen door het tot de kwartfinales te schoppen. En wie had er nog verwacht dat FC Barcelona terug zou komen van een 4-0 achterstand tegen Paris Saint-Germain? Nee, de Champions League is dit seizoen lang niet altijd saai en voorspelbaar.

Messi en Ronaldo

Op de vraag wie de beste speler ter wereld is, zijn twee antwoorden mogelijk: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Beiden stellen ook dit seizoen niet teleur. Hoewel FC Barcelona al uitgeschakeld is staat Messi nog altijd bovenaan de topscorerslijst, elf keer wist hij te scoren, gemiddeld 1,22 keer per wedstrijd. Hij wordt op de voet gevolgd door Ronaldo, die op tien doelpunten staat, maar in de finale nog over zijn 'rivaal' heen kan. Daarnaast hebben beide speler dit seizoen al twee hattricks op hun naam staan.