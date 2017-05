Met de Bosz-boys in Lyon: Tatatatatataaaaa… Aaanvallûh!

Over een coach die er iets minder principes op na houdt wil ik graag even teruggaan naar 19 juni 2004, naar het Estadio Municipal de Aveiro om precies te zijn. Oranje speelde er een do or die-wedstrijd tegen Tsjechië en leidde na een uur spelen met 2-1. Wat deed Dick Advocaat, de coach met iets minder principes? Die haalde de ontketende vleugelspits Arjen Robben naar de kant en bracht de verdedigende middenvelder Paul Bosvelt.



Oranje verloor, met 3-2, maar plaatste zich dankzij een krankzinnige 3-0 zege van Tsjechië B op Duitsland alsnog voor de kwartfinale. De wissel bracht nogal wat gedoe met zich mee. Assistent-bondscoach Willem van Hanegem waarschuwde op een persconferentie in Albufeira dat hij de kleine generaal op zijn smoel zou slaan als hij nog zo'n bizarre wissel zou uitvoeren.



In Nederland wist men ook wel raad met Dick Advocaat. Uitleveren aan Osama Bin Laden bijvoorbeeld. En: Stenigen! Dit laatste voorstel werd gedeponeerd door ene J. Mulder. Saillant detail: het Algemeen Dagblad sommeerde de KNVB met chocoladeletters om Advocaat te 'WISSELEN'. Tegenwoordig zijn Dickie Dik en het AD vriendjes, getuige het hartverwarmende charmeoffensief van de krant rond de aanstelling van Advocaat en Gullit. Maar dit geheel terzijde.



Afijn, terug naar principes en wissels. Een week geleden leidde Ajax met 3-0 tegen Olympique Lyonnais toen een Franse tegengoal nadrukkelijk in de lucht hing. De meeste coaches zouden ongetwijfeld alle beschikbare ontregelaars en verdedigers hebben laten warmlopen. Maar Peter Bosz niet. Het werd inderdaad 3-1, Bosz haalde de tegenvallende spelverdeler Schöne naar de kant en bracht de jonge Donny van de Beek. Prompt begon het weer te draaien en scoorde Traoré de 4-1. Zelfs na die vierde Amsterdamse treffer weigerden Bosz én Krüzen de boel achterin dicht te timmeren. In plaats van de Duitse mastodont en cultheld Heiko Westermann in de nek van Lacazette te laten hijgen, mochten de verse David Neres en Justin Kluivert proberen om een vijfde of zelfs zesde Ajax-treffer te maken. Al was het alleen al omdat de defensie van Olympique de achilleshiel van de ploeg is.



Bosz ziet zijn ploeg ook liever aanvallen dan verdedigen. Dat kan het huidige Ajax ook het beste trouwens. Daarom trekken de Ajacieden vanavond hier in Lyon gewoon ten strijde. Schiet mij in mijn hotelkamer in de Rue Vendôme ineens wat te binnen. Stel: Bosz kan voor een paar miljoentjes extra coach worden van, ik noem maar een dwarsstraat, Rusland, China of de Verenigde Arabische Emiraten. Zal hij zwichten voor die grijpstuivers? Of blijft hij Ajax trouw? Hij heeft tenslotte voor drie jaar getekend. Ik vermoed dat hij blijft. Ook al moet hij komende zomer ongetwijfeld wederom een elftal van de grond af aan opbouwen. Klaassen en Davinson Sánchez zijn simpelweg niet meer te houden, Traoré zal niet nog een jaar worden uitgeleend door Chelsea en Riedewald en Tete zijn te goed om op de bank te zitten. En hoe rustig blijft het kamp Dolberg? Tekent Onana echt bij? Ga d'r maar aanstaan als Ajax-trainer. Frank de Boer weet er alles van. Maar wie er ook vertrekt, Peter Bosz blijft. Want Peter Bosz heeft zo zijn principes.



Steven Kooijman

Hoofdredacteur ELF Voetbal