Ook Younes op wensenlijstje van Europese topclub

Amin Younes staat in de belangstelling van RB Leipzig . De Duitse buitenspeler van Ajax , die de laatste weken net als heel de ploeg van Peter Bosz een geweldige indruk maakt, moet de Bundesliga-revelatie komend seizoen helpen in de Champions League .

Dat meldt Kicker althans. De 23-jarige rechtspoot kwam vorig seizoen over van Borussia Mönchengladbach en kende een moeilijke start in Amsterdam. Maar sinds heel Ajax beter is gaan draaien, begint ook Younes te excelleren, met name in de Europa League. Daardoor kan de flankspeler dus rekenen op interesse vanuit Salzburg.

De Duitsers plaatsten zich onlangs voor de groepsfase van de Champions League en willen daarom de ploeg de komende zomer flink versterken. Naast Younes staan ook Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim) en Serge Gnabry (Werder Bremen) naar verluidt in de belangstelling.

Younes is overigens zeker niet de eerste Ajacied die in verband wordt gebracht met de Europese (sub)top. Door het succes in de Europa League staan de topclubs in de rij voor grote talenten als Davinson Sánchez, Kasper Dolberg en Davy Klaassen. Younes schaart zich dus ook in dat rijtje.