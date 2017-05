Vier wonderbaarlijke comebacks in het Europees voetbal

Ajax staat met één been in de finale van de Europa League. Voor Olympique Lyon is er een klein wonder nodig om daar nog iets aan te veranderen. Toch zou het niet de eerste keer zijn in het Europese voetbal. In deze wedstrijden werd een ruime voorsprong in de return alsnog weggegeven. Ajax, wees gewaarschuwd!

Deportivo La Coruña - AC Milan (2004)

4-1, de voorsprong die Ajax in Lyon moet verdedigen. Hetzelfde gold voor AC Milan, toen het in 2004 afreisde naar Estadio Muncipal de Riazor, de thuisbasis van Deportivo La Coruña. De vier Italiaanse goals op San Siro hadden voor Milan genoeg moeten zijn om de halve finale van de Champions League te bereiken, maar niets bleek minder waar. In eigen huis wisten de Spanjaarden het af te maken, een 4-0 overwinning betekende het einde van het Europese seizoen van Milan.

FC Barcelona - Paris Saint-Germain (2017)

Dit jaar deed Barcelona het Lyon al voor: in de achtste finale van de Champions League boog het een 4-0 achterstand om. De Catalanen wonnen in eigen huis met 6-1 en bereikten zo tegen alle verwachtingen in alsnog de kwartfinale. De vraag is alleen of de arbitrage Lyon net zo mee zal zitten als bij Barcelona toen het geval was. Het is voor Ajax te hopen van niet.

Valencia - FC Basel (2014)

Voor voorbeelden uit de Europa League is het goed zoeken. Slechts één keer deze eeuw werd een achterstand van drie doelpunten of meer nog rechtgezet. Dat gebeurde in de kwartfinale van de Europa League in het seizoen 2013/14. Na een 3-0 overwinning in Zwitserland waande FC Basel zich al in de halve finale, maar de ploeg werd in Valencia weer met beide benen op de grond gezet. Na negentig minuten was de stand ook hier 3-0 in het voordeel van de thuisploeg. In de verlenging was het Valencia dat aan het langste eind trok, waardoor FC Basel met lege handen kwam te staan.

AC Milan - Liverpool (2005)

Oké, dit gebeurde allemaal in één wedstrijd en deze hoort daarom misschien niet helemaal in het rijtje thuis. Maar als we het over ongelofelijke comebacks hebben, dan is Het Mirakel van Istanbul toch een van de eerste wedstrijden waar je aan denkt. Bij een 3-0 ruststand in de finale van de Champions League zou je misschien verwachten dat de tegenpartij het opgeeft. Liverpool deed dat niet en kwam op wonderbaarlijke wijze terug tot een gelijkspel. Het bleef 3-3 en na strafschoppen gingen The Reds er uiteindelijk met de beker vandoor.