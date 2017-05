Waarom Real Madrid - Juventus een heerlijke finale wordt

Op 3 juni 2017 is het dan eindelijk zover. In Cardiff nemen Real Madrid en Juventus het tegen elkaar op in de strijd om de Cup met de Grote Oren. De finale tussen de Spaanse en Italiaanse grootmachten belooft een absoluut spektakel te worden.



'BBC'

Gelukkig voor De Koninklijke is Gareth Bale op tijd hersteld van een blessure om in de finale aan de aftrap te staan. De terugkeer van Bale betekent de hereniging van de Madrileense aanvalslinie Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo. De briljante voorhoede van Real is in de finale niet de enige 'BBC'. De drie aanvallers staan recht tegenover de BBC van Juve. Het verdedigingsblok van De Oude Dame wordt gevormd door Barzagli, Bonucci en Chiellini. Met Gianluigi Buffon als zekerheidje achter de defensie hebben de drie krachtpatsers slechts één doelpunt geïncasseerd in de knock-outfase van de Champions League.





De 'BBC' van Juventus is al jaren een zeer betrouwbare achterhoede



Oude bekenden

Als iemand erop gebrand is om de Madrilenen zonder prijs naar huis te sturen, dan is het Dani Alves wel. De Braziliaan speelde jarenlang voor aartsrivaal Barcelona en weet hoe het is om Real te verslaan. De Braziliaanse back verkeert de laatste weken in absolute topvorm. Barcelona zal zichzelf nog flink achter de oren krabben dat de Catalanen hem zo makkelijk hebben laten gaan. Naast Dani Alves is ploeggenoot Sami Khedira een oude bekende voor Real Madrid. De Duitse controleur stond vanaf 2010 vijf jaar onder contract in Madrid. Alvaro Morata heeft een omgekeerde link met de tegenstander van 3 juni. De spits van Real Madrid werd drie jaar geleden verkocht aan Juventus. Afgelopen zomer haalde Real hem terug voor een bedrag van ruim dertig miljoen euro.





Dani Alves speelde acht jaar in het shirt van FC Barcelona



Gunfactor

Juventus heeft dankzij Gianluigi Buffon de gunfactor aan haar zijde. Je moet goed zoeken op deze aardbol om mensen te vinden die een hekel hebben aan de Italiaanse goalie. De inmiddels 39-jarige sluitpost staat op 3 juni voor de derde keer in zijn carrière onder de lat in de finale van de Champions League. De vorige twee werden allebei verloren. De eerste was direct de zuurste. In 2003 kwam AC Milan pas na strafschoppen als winnaar uit de bus. Twee jaar geleden ging Juventus in de finale met 3-1 onderuit tegen Barcelona. Driemaal is scheepsrecht?





Vrijwel de hele wereld gunt Buffon de Champions League



Primeur

De finale van dit jaar is wat anders dan we het afgelopen decennium gewend zijn. Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat een finale zonder Bayern München of Barcelona niet wordt uitgevochten door twee clubs uit hetzelfde land. In 2007 nam AC Milan wraak op Liverpool door de finale met 2-1 te winnen. Twee jaar eerder mocht Steven Gerrard de Champions League in de lucht hijsen na een miraculeuze comeback. The Reds stonden met 3-0 achter en wonnen uiteindelijk na strafschoppen. Hopelijk wordt de finale van dit seizoen net zo spectaculair.





Een finale zonder Barcelona of Bayern München, het is even wennen