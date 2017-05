Hoe staat het met die andere halve finale?

Door de enorme aandacht voor de halve finale van Ajax tegen Lyon wordt er weinig gekeken naar wat er in de andere halve finale gebeurt. Manchester United inspireerde nauwelijks in de heenwedstrijd tegen Celta, maar de ploeg van José Mourinho won wel. Dankzij een prachtige vrije trap van wonderkind Marcus Rashford zetten The Red Devils een grote stap op weg naar de finale in Stockholm. Toch oogde de ploeg uit Manchester opnieuw niet onverslaanbaar.





Marcus Rashford scoorde via een wonderschone vrije trap



Weerzien

Ajax zal hoe dan ook een bekend gezicht tegenkomen, mocht de club de finale halen. Zo maakte Daley Blind in 2014 de directe transfer van Ajax naar Manchester United. Ook Timothy Fosu-Mensah maakte, weliswaar op een jongere leeftijd, dezelfde overstap. Als zestienjarig jochie maakte hij samen met Blind dezelfde reis naar Manchester. De middenvelder annex verdediger wordt door José Mourinho gezien als een groot talent en heeft inmiddels drie invalbeurten in de Premier League op zijn naam staan. Ook Zlatan Ibrahimovic heeft een verleden in Amsterdam, maar de Zweedse baltovenaar is door een knieblessure voor lange tijd uitgeschakeld.





Daley Blind speelde meer dan honderd wedstrijden voor Ajax



Guidetti

Aan de kant van Celta de Vigo heeft Ajax nog een appeltje te schillen met John Guidetti. Een eventueel treffen met Guidetti zou voor menig voetbalromanticus een duel zijn om van te smullen. De Zweedse spits heeft naar eigen zeggen nog altijd een goede band met de supporters van Feyenoord, de club waar hij in het seizoen 2011/12 speelde. Eerder dit seizoen speelde Guidetti met Celta tegen Ajax in de groepsfase van de Europa League. Hij wist één keer te scoren tegen de Amsterdammers en liet zijn liefde voor Feyenoord blijken aan de aanwezige fans.







Head-to-head

Hoewel Manchester United in de Premier League al veertien keer gelijkspeelde, blijft de teller in de Europa League op twee remises staan. Celta maakte tot dusver minder indruk dan de Engelsen. De club uit Spanje bereikte de halve finale door slechts de helft van de wedstrijden te winnen. Alles wijst erop dat United doorstoomt naar de finale van de Europa League, maar met een eventuele bevlieging van John Guidetti blijft alles mogelijk.





Wedstrijden Winst Gelijkspel Verlies Manchester United 13 9 2 2 Celta de Vigo 13 6 4 3