Elf Eredivisiespelers die gratis op te halen zijn

Doel: Kostas Lamprou(Willem II)

De Griekse keeper maakte al kenbaar dat hij na het huidige seizoen uit Tilburg wil vertrekken. De sluitpost wordt vaak met argwaan bekeken vanwege zijn geringe lengte en het feit dat hij nu en dan een foutje maakt, maar wie in staat is om verder dan dat te kijken ziet dat Lamprou een gedegen keeper is die voor veel clubs een aanwinst zou zijn.

Rechtsback: Mattias Johansson(AZ)

De Zweedse vleugelverdediger wil na vijf seizoenen Alkmaar zijn vleugels uitslaan. Met zijn 25 jaar is hij relatief jong, toch kent de Eredivisie noch de Europa League nog veel geheimen voor hem. Een overstap naar een buitenlandse club ligt voor de hand, zeker omdat Johansson wel zal weten dat het zijn mede-Scandinaviër Simon Poulsen niet geweldig is vergaan sinds hij het AFAS Stadion inruilde voor PSV.

Centrale verdediger: Wilfried Kanon(ADO Den Haag)

Spelers van buiten de Europese Unie brengen een prijskaartje mee dat ADO niet langer kan opbrengen, derhalve zou Kanon in Den Haag zelfs als hij zou willen blijven geen contractverlenging kunnen krijgen. In de winterstop leek er al interesse van het Franse Angers en zijn optredens op de Africa Cup zullen ongetwijfeld genoteerd staan in vele scoutingsboekjes. De Ivoriaans international komt ongetwijfeld onder de pannen, de vraag is waar.

Centrale verdediger: Dirk Marcellis(PEC Zwolle)

Het ligt voor de hand dat de Blauwvingers hun centrale verdediger op korte termijn een aanbieding gaan doen voor een verlengd verblijf in Zwolle, maar vooralsnog is de Limburger in het bezit van een aflopende verbintenis. Een buitenlands avontuur zou wat onverwachts komen, maar veel Nederlandse trainers weten wat ze aan de ervaren stopper hebben.

Linksback: Lucas Bijker(sc Heerenveen)

Na Cambuur Leeuwarden en sc Heerenveen heeft de in Brazilië geboren linksback het plan om Friesland achter zich te laten en in het buitenland te gaan voetballen. Over concrete interesse is nog weinig bekend, maar als Bijker zich realistisch opstelt lijkt het best mogelijk voor hem om een mooie club te vinden die nog op zoek is naar een degelijke, betrouwbare back.

Verdedigende middenvelder: Funso Ojo(Willem II)

Voor iemand van 25 is het vrij bijzonder te noemen dat hij al met vier clubs in de Eredivisie gespeeld heeft. In het voorjaar maakte hij bekend dat hij Willem II na dit seizoen zal verlaten. Ojo is een vaste waarde voor de Tricolores en zou vermoedelijk wel bij een subtopper aan de slag kunnen, zij het in de hem bekende Eredivisie of in zijn thuisland België.

Centrale middenvelder: Nacer Barazite(FC Utrecht)

De oud-speler van Arsenal heeft zich tot dusver in nevelen gehuld over een nieuw contract in Utrecht. Het middenveld van de ploeg van Erik ten Hag is bezaaid met kwalitatief goede spelers, maar het ligt voor de hand dat die niet allemaal behouden blijven voor de Galgenwaard. Wellicht doet Barazite er goed aan om te verlengen in de Domstad, maar als er een mooie club komt lijkt niemand hem een transfer te misgunnen.

Centrale middenvelder: Erik Falkenburg(Willem II)

Dat de weinig scorende ploeg van Erwin van de Looi ruim voor het einde in veilige haven was, kan voor een deel op het conto van Erik Falkenburg worden geschreven. De hoogbegaafde Leidenaar scoorde enkele belangrijke treffers. Dat de Tilburgse clubleiding niet met hem verder wil, is dan ook wel een beetje verrassend te noemen. Het lijkt waarschijnlijk dat Falkenburg wel ergens in de Eredivisie onderdak vindt.

Aanvallende middenvelder: Younes Namli(sc Heerenveen)

Noemde in het verleden Arsenal en Real Madrid als wensclubs, maar dat lijkt te hoog gegrepen voor de technicus wiens contract in Friesland niet verlengd is, ook al had sc Heerenveen een optie voor nog een jaar. De Marokkaans-Deense spelmaker wordt door Transfermarkt in ieder geval hoog ingeschat en hoewel dat niet allesbepalend is, zal Namli daaruit hoop kunnen putten op zoek naar een nieuwe broodheer.

Linkerspits: Gervane Kastaneer(ADO Den Haag)

Uit het oog is uit het hart. Een oogblessure verhinderde een transfer naar FSV Mainz in januari. Sindsdien heeft hij niet gevoetbald en lijkt het alsof niemand nog naar hem omkijkt. Zijn optredens voor ADO waren voor de winterstop toch goed en hij is gratis af te halen. Een slag om de arm is geboden, maar een overgang naar de Bundesliga ligt toch nog voor de hand.

Rechterspits: Nigel Hasselbaink(Excelsior)

Speelde afgelopen zondag met een goal een belangrijke rol in de deklassering die Feyenoord op Woudestein onderging en, belangrijker nog, het Eredivisiebestaan van Excelsior een jaar verlengde. Het ligt voor de hand dat Hasselbaink eerst zeker wilde weten dat die missie zou slagen. Nu dat zeker is, zit hij in een luxepositie: hij kan wachten op een grotere club en anders zal Excelsior hem maar wat graag houden.