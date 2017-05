Vijf manieren waarop Ajax Manchester United pijn kan doen

Op 24 mei heeft Ajax zijn eerste Grote Afspraak in Europees verband sinds 1996 nadat het in de halve finale van de Europa League met Olympique Lyon afrekende. In Stockholm stuit de ploeg van Peter Bosz op Manchester United. De Engelsen zijn favoriet, iets dat meteen duidelijk wordt met één blik op de begrotingen van beide ploegen. Toch kan Ajax de ploeg van José Mourinho pijn doen. ELF zet alvast vijf manieren op een rijtje.

Het initiatief nemen

Ajax maakte tegen Schalke 04 en Olympique Lyon thuis een bijzonder sterke indruk. Die aanvallende grondhouding kan in Zweden ook goed van pas komen, meer nog omdat een tegendoelpunt wel vervelend, maar niet zoals in Europese thuiswedstrijden meteen een enorm probleem betekent. Verder heeft Manchester United al het hele seizoen moeite met het benutten van kansen, zeker nu de ploeg het ook nog zonder Zlatan Ibrahimovic moet stellen.

Gebruik maken van beweeglijkheid

Manchester United heeft het lastig met beweeglijkheid. Marouane Fellaini brengt wel fysieke kracht, maar erg wendbaar is hij niet. Koppel dit met Paul Pogba, die tactische discipline mist, en het is geen verrassing dat dynamische middenvelders een probleem vormen voor de Engelsen. Het late doelpunt van Leander Dendoncker voor Anderlecht was typerend: inlopen van het middenveld en snoeihard raak koppen. Davy Klaassen wrijft zich in de handen…

Uitbuiten van het conditionele overwicht

Natuurlijk doet Mourinho alsof hij al zijn kaarten op dit toernooi zet. De realiteit is echter dat Manchester United zich absoluut geen tweede seizoen zonder Champions League-voetbal kan permitteren en dat alle paden daarheen verkend moeten worden. Hoewel Ajax veel wedstrijden speelde, heeft Man Utd er meer gehad. Ajax heeft na Willem II-uit zondag alle tijd om zich voor te bereiden, terwijl United op dezelfde dag het loodzware duel met Tottenham heeft en daarna nog twee keer aan de bak moet. Geen prijzen voor het raden welke ploeg in Stockholm het fitste zal verschijnen.

Probeer Romero onder vuur te nemen

Hoewel Manchester United in David de Gea de beschikking heeft over een formidabele doelman, kiest de club ervoor om in Europa met voormalig AZ-keeper Sergio Romero te verschijnen. De Argentijn heeft een gebrekkig wedstrijdritme en dat wil tijdens de wedstrijd nog wel eens blijken. Met Klaassen, maar ook met Hakim Ziyech, Lasse Schöne en zelfs Kasper Dolberg hebben de Amsterdammers de beschikking over een leger spelers die waar mogelijk hun hand er niet voor omdraaien om eens uit te halen van een afstandje.

Speel zonder de druk van het moeten winnen

Manchester United heeft een budget waarmee ook verwacht mag worden dat de ploeg meedingt om de eindzege in het toernooi. De ploeg opereerde vorig seizoen met een budget van bijna 700 miljoen euro en daarmee is het eigenlijk al enigszins beschamend dat de Engelse recordkampioen zich niet in het hoofdtoernooi van de UEFA mocht melden. Ajax, opererend met een budget van minder dan 100 miljoen, kan al trots zijn dat het zich knap staande hield tegen Schalke en Lyon. Van Manchester United, een stroef draaiend gezelschap met alle druk van het moeten winnen, hoeft de ploeg weinig te vrezen.