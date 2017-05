De avond van Ajax in tien beelden!

Na rust werd het 3-1

Hij verrichtte heldendaden

Hij pakte een tweede gele kaart en mist de finale

Maar Ajax hield stand!

Ontlading bij de Ajax-directie

Ook de spelers vierden feest

En dit is dus het affiche!

Your 2017 #UELfinal: @AFCAjax v @ManUtd!

Who will lift the in Stockholm? pic.twitter.com/S1PvtZQoNL