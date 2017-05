Hoe reageerde Twitter op Ajax' prestatie?

Het zal in menig huishouden een flinke keuze zijn geweest: wordt het de halve finale van de Europa League van Ajax of het songfestival? Wie voor het eerste koos kreeg waar voor zijn geld, en werd in negentig minuten tien jaar ouder. Hoe reageerde Twitter op de prachtige prestatie van Ajax?

De oud-spelers

Niet alleen Ajax-fans of neutrale voetballiefhebbers stemden af op Ajax, want ook oud-spelers van de Amsterdammers leefden enorm mee voor, tijdens of na de wedstrijd. Voorbeelden: Arek Milik, Christian Eriksen en Jan Vertonghen.

Brawo Ajax pic.twitter.com/2K6wmHX1bg — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 11 mei 2017

@AFCAjax Gefeliciteerd, succes in de finale! — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) 11 mei 2017

De analytici

De kenners stuurden ook massaal tweets de wereld in. De ene over het gebrek aan organisatie bij tegenstander Lyon, de ander over de klasse van doelpuntenmaker Kasper Dolberg en de volgende simpelweg over zijn blijdschap met de prestatie van Ajax.

Hoe lekker voetballen is dit wel niet tegen zo een ongeorganiseerd bende uit Frankrijk #lyoaja #finale — kenneth perez (@kennethperez10) 11 mei 2017

Fantastisch afgemaakt door Dolberg, hoe cool kun je zijn op je 19e #lyoaja — Arnold Bruggink (@Brug17) 11 mei 2017

De BN'ers

Zelfs bekende radio DJ's konden het niet nalaten om over te schakelen naar Ajax, hoewel het songfestival tegelijkertijd bezig was. Politcus en Ajacied Lodewijk Asscher was vooral opgelucht na de spannende slotfase.

Pffff. Geen jeugdtrauma maar prachtige ervaring. Alleen is zijn vader 10 jaar ouder nu #lyoaja — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 11 mei 2017

Wat een lekker positief avondje heé jongens! Even geen gemopper, gewoon juichen om voetjegoal en zingwedstrijdje! #esf17 #lyoaja #mooiman — Luuk Ikink (@luuk) 11 mei 2017

De hoofdrolspelers

De hoofdrolspelers uitten hun vreugde ook op sociale media. Voor het eerst sinds 1996 staat Ajax weer in een Europese finale.