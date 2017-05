Deel 3: aanval Feyenoord en Ajax langs de meetlat

Zowel Feyenoord als Ajax draait een uitstekend jaar. Feyenoord al heel het seizoen in de rol van prooi, Ajax in die van jager. Met de finish in zicht hebben de Rotterdammers in het slotweekend alles in eigen hand. We blikken vooruit op de ontknoping aan de hand van de statistieken van Squawka. In deel 3: de aanvallers.

Steven Berghuis versus Bertrand Traoré

Het seizoen van Berghuis en Traoré is vrij identiek aan elkaar. Beiden kwamen ze afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Nederland, maar zowel de Oranje-international als de Gabonees had moeite om de verwachtingen in te lossen in de eerste seizoenshelft. Na de winterstop kwamen ze beiden los en hebben ze hun bijdrage geleverd. De rechtsbuiten van Ajax in de Eredivisie, maar vooral in de Europa League.

Het mag misschien geen verrassing heten, maar het is in de statistieken van Squawka duidelijk te zien dat Berghuis meer voor de combinatie gaat, terwijl Traoré de individuele actie vaker gebruikt. De van Chelsea gehuurde Afrikaan moet duidelijk zijn meerdere erkennen in Berghuis wat betreft het creëren van kans en het geven van sleutelpasses. Daarentegen is Traoré meer gericht op de goal, de ene keer met meer succes dan de andere keer.

Berghuis Traoré Aantal goals 7 9 Aantal assists 5 0 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 1.89 1.05 Gecreëerde kans gemiddeld per wedstrijd 2.07 1.05 Aantal schoten gemiddeld per wedstrijd 2.18 3.59 Duels gewonnen % 46,8 57,1

Nicolai Jörgensen versus Kasper Dolberg

Ervaring tegen talent. MVP tegen alleskunner. Voorafgaand aan het seizoen had niemand verwacht dat Jörgensen en Dolberg het zo goed zouden doen. Het Legioen moest maar zien of Jörgensen in de voetsporen kon treden van recente topspitsen als John Guidetti en Graziano Pelle. Het is lastig vergelijken, maar over de opvolging van die twee hoor je niemand meer in Rotterdam. Voor het seizoen was Michiel Kramer nog vol vertrouwen dat hij zijn basisplaats zou houden, maar gauw werd duidelijk dat dat niet tot de mogelijkheden behoorde. Ook van Dolberg had niemand verwacht dat hij het zo goed zou doen in het eerste jaar van zijn doorbraak. Grote Europese clubs hebben hun pijlen inmiddels gericht op de Deen, die soms doet denken aan leermeester Dennis Bergkamp. Het gemak, de koelbloedigheid en het inzicht; het is soms net de huidige assistent-trainer.

In alles is Jörgensen nog iets beter dan zijn landgenoot bij de rivaal. Hij scoort meer, geeft meer assists en draagt meer bij met het creëren van kansen. Maar Dolberg staat niet ver achter de meest waardevolle speler van de Eredivisie, gezien zijn leeftijd een prestatie van formaat.

Jörgensen Dolberg Aantal goals 21 15 Aantal assists 11 6 Sleutelpasses gemiddeld per wedstrijd 1.59 0.74 Gecreëerde kansen gemiddeld per wedstrijd 1.97 0.96 Aantal schoten gemiddeld per wedstrijd 3.31 3.04 Duels gewonnen % 47,9 53,5

Eljero Elia versus Amin Younes

Het is het bekende verhaal met Amin Younes. De Duitse Libanees is vaak uiterst dreigend, maar de efficiënte laat nog weleens te wensen over. Hoewel hij de kritiek heeft doen verstommen zijn de kale cijfers nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Elia's statistieken zijn daarentegen een stuk beter, zeker met in je achterhoofd dat de aanvaller een aantal wedstrijden heeft moeten missen door blessures.

Wie verder inzoomt op de cijfers van beide linksbuitens ziet dat de efficiëntie voornamelijk het struikelpunt is bij Younes, want in alle andere aspecten scoort hij beter dan Elia.