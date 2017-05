Kasper Dolberg na Van Basten-treffer: "Ik blijf bij Ajax"

Met zijn zevende Europese treffer stiftte Kasper Dolberg zich in het stadion van het licht voor de zoveelste keer in de spotlights van de Europese elite. Toch hoeven de Ajax-fans zich geen zorgen te maken over een naderend vertrek van de spits, zo vertrouwde hij ELF Voetbal toe. Ook al zette de negentienjarige Deen onlangs zijn zaakwaarnemer Jens Steffensen aan de kant.

“ Ik wil beter worden en meer goals maken”

De ene jonge voetballer is de andere niet. Waar Matthijs de Ligt even tevoren in zijn eentje de meegereisde aanhang bespeelde met een bekende Ajax-meezinger, daar schuifelt Kasper Dolberg stoïcijns door de mixed zone. Op weg naar zijn interview.

De return in Lyon was een aanslag geweest op zijn lange lijf, geeft hij toe. "Deze wedstrijd heeft me gesloopt", zegt hij. "Ik zit er behoorlijk doorheen." Negentig minuten lang moest hij opboksen tegen twee reuzen van verdedigers. "Ik had in de lucht weinig in te brengen, dus moest het over de grond. Dat betekende veel extra meters."

Gouden goal

Zoals na een half uurtje in de eerste helft, toen Dolberg in het gat dook dat linkeraanvaller Amin Younes handig had gecreëerd. Dezelfde Younes bediende de Deen vervolgens op maat. "Op dat moment dacht ik: gáán. Ik had een vrije doortocht naar het doel. Ik wist dat ik het de keeper lastig kon maken."

Dolberg sneed het strafschopgebied binnen, maar speelde de bal net iets te ver voor zich uit. "Daardoor stormde die keeper zijn goal uit. Ik moest dus wel stiften, het was de enige manier om de bal langs hem te krijgen." De Van Basten-achtige boogbal verdwijnt vervolgens pesterig langzaam in het Franse doel. Dolberg: "Maakte Van Basten ze ook zo? Ah, dat wist ik niet."

Liesblessure

Het had er veel van weg dat Dolberg met zijn doelpunt een statement wilde maken naar zijn ploeggenoten, die wederom grossierden in het missen van kansen. Dolberg, die een zeldzame lach op zijn gezicht tovert: "Het was zeker géén statement. Ik had er zelf ook nog wel eentje moeten maken."

Dolberg liep eerder dit seizoen een liesblessure op die hem een paar duels aan de kant hield. Bertrand Traoré, zijn vervanger in de punt van de aanval, nam de honneurs op sublieme wijze waar. Vreesde de jonge spits niet voor zijn plek? Dolberg, zelfverzekerd zoals topspitsen horen te zijn: "Nee, eigenlijk niet. Ook al speelde Bertrand geweldig. Na mijn rentree heb ik het best wel even lastig gehad, moest ik weer ritme zien te krijgen. Maar dat hoort bij het vak van spits: je moet op iedere situatie zijn voorbereid."





Transfergeruchten

Als het goed is speelt Dolberg nog de competitiewedstrijd tegen Willem II en (op 24 mei) de Europa League-finale tegen Manchester United. Daarna wachten nog twee duels met Denemarken en zit het seizoen erop. "Ik ben hard toe aan vakantie", verzekert hij. "Het is een ongelooflijk seizoen geweest, in vele opzichten. Ik besef nauwelijks hoe snel het is gegaan. Mijn doorbraak in Ajax 1, mijn debuut voor Denemarken. Al die Europese duels. En dan straks ook nog die finale in Stockholm."



Hij hoopt er tijdens het zomerreces met terugwerkende kracht van te kunnen genieten. Voorlopig regeert de waan van de dag. En in die waan zal er in het zomerreces geen dag voorbijgaan zonder dat Dolberg in verband zal worden gebracht met een transfer. Als we de superspits in wording moeten geloven, is dat verspeelde energie. "Ik blijf volgend seizoen bij Ajax. Althans, als ik mag blijven… Ik wil de lijn van dit seizoen doortrekken. Ik wil beter worden en meer goals maken."



Dolberg ontkent niet dat zijn keuze voor Ajax goed heeft uitgepakt. Met een plaats in de Europa League-finale als voorlopig hoogtepunt. "Ik kan het bijna niet geloven dat we de finale hebben gehaald. Dat die in Stockholm wordt gespeeld maakt het extra special. Zo vlak bij Denemarken. Ik verwacht veel familie en vrienden op de tribune."