Ajax-doelman André Onana schrijft geschiedenis in Lyon

Met het behalen van de Europa League-finale schreef André Onana in Lyon geschiedenis. De Ajacied is de jongste Afrikaanse keeper die een Europese eindstrijd bereikte. En nee, bang voor tegenstander Manchester United is hij niet. "Zij hebben goede spelers ja. Maar die hebben wij ook."

Direct na het laatste fluitsignaal in het Stade de Lumières gingen niet alleen de spelers en supporters van Ajax los. In Kameroen werd ook feest gevierd nadat hun André Onana de Europa League-finale had bereikt. De doelman zelf, in de catacomben van het stadion en glunderend van oor tot oor: "Het is er geloof ik een gekkenhuis, als ik mijn familie mag geloven."

Het was dan ook een speciale dag voor het voetbalgekke Kameroen. Zo vaak staat er niet een landgenoot in een Europese eindstrijd. Om precies te zijn waren dat er twee. Onana: "Samuel Eto'o en Stéphane Mbia. Eto'o heeft met Barcelona en Inter drie keer de Champions League gewonnen. Mbia won tweemaal met Sevilla de Europa League." Daarnaast kan Onana de tweede Afrikaanse doelman worden die een Europese hoofdprijs in de wacht weet te slepen. De Zimbabwaanse Liverpool-goalie Bruce Grobbelaar, geboren in Zuid-Afrika, ging hem voor.

Afronden

Onana beleefde gisteravond in Lyon een déjà vu. "Het was net als tegen Schalke een gevecht ja. We hadden het moeilijk, kwamen opnieuw met tien man te staan. Maar we hebben karakter getoond, bleven vechten. Dát was de sleutel tot succes. Weet je: we staan in de finale. Hoe we die bereikt hebben doet er niet meer toe. Hoewel: tot de 1-1 speelden we geweldig. Laten we vooral daar aan terugdenken."



Maar toch, de Ajacieden maakten het onnodig moeilijk voor zichzelf, zag ook de Afrikaan vanuit zijn strafschopgebied. Wellicht dat zijn medespelers iedere dag even extra kunnen oefenen op afronden? Opnieuw is daar een hemelsbrede grijns. "Het zijn jouw woorden. We hadden het inderdaad eerder moeten afmaken ja. We hadden met 0-2 of 0-3 kunnen rusten, maar voor we er erg in hadden stond het ineens 2-1. Maar dat is voetbal, alles kan gebeuren."

United

Daar kan Onana over meepraten. Een jaar geleden stond de doelman wat aan te modderen bij Jong Ajax, nu keept hij op het hoogste podium wekelijks de sterren van de hemel. Edwin van der Sar moest er zelfs aan te pas komen om de Afrikaan, die schermde met een vertrek, tot rust te manen. "Edwin zei: jouw tijd komt nog wel. Je bent pas jong. Heb geduld. Nou je ziet het: hij heeft gelijk gekregen."



Van der Sar sloot zijn imposante carrière af bij Manchester United, op 24 mei in Stockholm de tegenstander van Ajax in de Europa League finale. Onana: "Een van de grootste clubs ter wereld. Maar volgens mij is Ajax ook een hele grote club. Ajax heeft meer prijzen gewonnen dan United. Zij hebben grote, goede spelers. Maar wij hebben ook goede spelers. We zijn zeker niet kansloos."

Volksverhuizing

Natuurlijk toonden Onana en zijn ploeggenoten bravoure na afloop van het duel in Lyon. Toch moet de keeper erkennen dat de finale niet in het script staat dat hij in de winterstop had geschreven. "Nee, zeker niet. Ik wist dat wij toen nog niet het beste van onszelf hadden laten zien. Maar dat we hiertoe in staat waren, had ik niet voor mogelijk gehouden."



En dus zal een kleine volksverhuizing vanuit Kameroen naar Zweden gaan plaatsvinden. "Hier moet mijn familie bij zijn natuurlijk. Het zal er voor mijn moeder misschien een beetje koud zijn. Maar hé, haar zoon staat niet ieder jaar in een Europese finale!"





Beschikbaar

Onana had overigens ook een andere finale kunnen spelen, namelijk de door Kameroen gewonnen eindstrijd van de Afrika Cup. Heeft hij er achteraf niet spijt van dat hij dat toernooi heeft laten lopen? "Nee zeker niet. Door me op Ajax te concentreren heb ik dit jaar deze ontwikkeling kunnen doormaken. Ik heb me na een gesprek met de bondscoach overigens weer beschikbaar gesteld voor het nationale elftal. Oh, is dat nieuws? Nou, schrijf dat maar op."



Dan komt persdame Eefje Schep met haar koffer aangelopen. Het Amsterdamse gezelschap dient af te reizen naar het spelershotel. Er moet dringend worden gegeten. En geslapen. Want de Ajacieden zijn doodop. Onana: "Dadelijk begint het herstel. We moeten zondag weer topfit zijn. Wie weet wordt het een hele mooie zondag. Daarom: vanaf nu geen woord meer over de Europa League-finale en United. Vanaf nu telt alleen de uitwedstrijd tegen Willem II."