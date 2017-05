Wie wordt de nieuwe Bryan Smeets?

Op 8 mei 2016 stond de kampioenswedstrijd van Ajax op het programma. Drie punten op bezoek bij De Graafschap zouden de kroon betekenen op het werk van Frank de Boer. Het verliep voor de Amsterdammers uiteindelijk anders dan gehoopt. In de 55e minuut schoot Bryan Smeets met een droge knal de titeldroom van Ajax aan flarden. Menig Ajacied wordt nog vaak herinnerd aan de Ajax-beul. Wie ontpopt zich zondag tot de nieuwe Bryan Smeets?



Heracles-spits Samuel Armenteros heeft een verleden bij de tegenstander van zondag. In het seizoen 2013/14 werd de Cubaanse Zweed door Feyenoord gehuurd van Anderlecht. Armenteros werd vooral opgesteld als links- of rechtsbuiten en trof slechts tweemaal doel. Het zou voor de spits niet de eerste keer zijn dat hij de held wordt tegen de ploeg waar hij zo'n tegenvallende periode kende. In dienst van Willem II zorgde hij twee jaar geleden met een doelpunt en een assist voor een verrassende 1-2 overwinning van de Tilburgers in De Kuip. Tijdens het juichen kwam alle frustratie uit zijn tijd bij Feyenoord naar boven. De sterke aanvaller wil zijn oude ploeg dolgraag opnieuw pijn doen.





Armenteros maakte dit seizoen al 19 doelpunten in de competitie



Kostas Lamprou wordt door de buitenwereld vaak bekritiseerd door zijn lengte, maar de Griekse doelman bewijst dit seizoen dat hij een van de betere keepers van de Eredivisie is. De sluitpost heeft de meeste reddingen van de hele competitie op zijn naam staan en onderscheidt zich vaak met geweldige reflexen. Er is nog altijd sprake van wederzijdse waardering tussen de Rotterdamse fans en Lamprou. De doelman zal erop gebrand zijn om de club waar hij tot 2014 onder contract stond te helpen aan een kampioenschap met een overwinning op Ajax. Bovendien wil hij nog één keer schitteren in het Koning Willem II-stadion, waar hij na dit seizoen transfervrij vertrekt.





Lamprou begon zijn profcarrière bij Feyenoord



Een van de Heraclieden heeft een verleden in Amsterdam. Lerin Duarte maakte vier jaar geleden de overstap van Heracles naar Ajax. Hoewel zijn periode bij de Amsterdammers geen succes werd, doet het in Rotterdam hoe dan ook extra pijn als een voormalig Ajacied een sleutelrol speelt in het mislopen van het kampioenschap. De kleine middenvelder staat niet altijd in de basis bij de ploeg van John Stegeman, maar een effectieve invalbeurt kan al genoeg zijn om de titeldroom van Feyenoord te dwarsbomen.





Duarte kan in Almelo niet altijd rekenen op een basisplaats



Aan de kant van Willem II wordt het salaris van Jari Schuurman maandelijks overgemaakt door Feyenoord. De middenvelder annex aanvaller wordt dit seizoen gehuurd door de Tricolores en zal zondag in het middelpunt van de belangstelling staan. Het talent wil dolgraag slagen in Rotterdam en kan zich zondag al onsterfelijk maken bij de Feyenoordfans door te scoren tegen Ajax. Het zou in ieder geval een lekkere binnenkomer zijn wanneer Schuurman in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de selectie van Feyenoord.





Schuurman maakte dit seizoen twee doelpunten in het shirt van Willem II