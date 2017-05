Het bewogen seizoen van Sparta Rotterdam

Na zes jaar misère keerde Sparta Rotterdam vorig jaar terug in de Eredivisie. De jeugdige ploeg van Alex Pastoor ontving voor de winterstop veel complimenten over het frivole, onbevangen spel, maar zakte in de tweede seizoenshelft ver terug.

Om nacompetitievoetbal te voorkomen, moet Sparta in ieder geval winnen van het al gedegradeerde Go Ahead Eagles, maar is het tevens afhankelijk van het resultaat van Roda JC Kerkrade bij Vitesse. De Limburgers hebben twee punten voorsprong op de Rotterdammers. Een half jaar geleden was het nog bijna ondenkbaar dat de situatie van Sparta zo penibel zou worden. Een terugblik.

Jeugdigheid

Zes jaar lang slaagde Sparta er maar niet in om zich te ontdoen van de Jupiler League. Financieel wanbeleid, teleurstellende resultaten en een komen en gaan van trainers kenmerkten de oudste profclub van Nederland. Maar de aanstelling van Alex Pastoor bleek een gouden greep. Met een mix van eigen talenten en de ervaring van spelers als Michel Breuer kroonden de Rotterdammers zich overtuigend tot kampioen van het een na hoogste niveau. Waarmee een terugkeer in de Eredivisie eindelijk gerealiseerd was.

In de eerste maanden van het huidige seizoen toonde Sparta aan dat het zeker niet minder was dan ploegen die normaal gesproken tot het rechterrijtje van de Eredivisie behoren. Van de eerste zes competitieduels won de ploeg van Pastoor er drie, waardoor het zelfs even negende stond. In oktober zorgde Sparta zelfs voor een enorme stunt door PSV uit het toernooi om de KNVB Beker te kegelen. Met een 3-1 zege die zelfs dikverdiend was en op een manier die de ploeg kenmerkte. Met fris, aanvallend voetbal en met excellerende talenten als Denzel Dumfries (foto onder), Ryan Sanusi en Loris Brogno.





Maar na de thuiszege op sc Heerenveen (3-1), op 4 november, brak er een moeilijke periode aan. Elf keer op rij werd er in competitieverband niet gewonnen. Acht duels daarvan gingen verloren. Sparta zakte daarmee langzaam af naar de onderste regionen van de Eredivisie. Gek genoeg bleef het team van Pastoor wél prima presteren in de beker. Er was zelfs uitzicht op de finale in De Kuip, maar in de halve finale bleek de latere winnaar Vitesse te sterk (1-2).

In maart leek Sparta toch even op te krabbelen, toen er zeer verrassend werd gewonnen van koploper en stadgenoot Feyenoord (1-0). Toen daar twee weken later een 3-1 zege op Heracles Almelo aan werd toegevoegd, leek de ploeg veilig. Maar de maand april was Sparta slecht gezind. Vijf nederlagen op een rij, waarvan een tegen concurrenten Excelsior, Roda JC en ADO Den Haag, duwden Sparta onder de streep.





Vorige week werd er eindelijk weer eens gewonnen tegen FC Twente, maar omdat ook Roda en NEC hun duels wonnen, reist Sparta zondag als nummer zestien naar Deventer. Na zondag weet men in Rotterdam-West of het seizoen een ongewenst staartje krijgt of dat directe handhaving toch een feit is.