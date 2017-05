'Arda Turan kan naar Italië en Engeland'

Arda Turan vertrekt na dit seizoen uit Barcelona, zo meldt talkSPORT. Naar verluidt zijn Napoli en Arsenal geïnteresseerd in de Turkse vedette. Twee jaar geleden namen de Catalanen hem nog voor ruim dertig miljoen euro over van Atlético Madrid.

Aurelio de Laurentiis, voorzitter van Napoli, vertelde tegenover Fanatik dat de Italiaanse club overweegt een bod te doen op de middenvelder annex aanvaller. Turan kan in Barcelona niet altijd rekenen op een basisplaats. Dit seizoen staat de teller van de veelzijdige speler op achttien duels in de Spaanse competitie, waarin hij drie keer trefzeker was.