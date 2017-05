Van deze United-spelers heeft Ajax geen last

Over twee weken speelt Ajax de Europa League-finale tegen Manchester United. De Engelse opponent kampt met veel blessures en mist daardoor de nodige spelers in Stockholm.

Zlatan Ibrahimovic

Het was een mooi verhaal geweest, Zlatan Ibrahimovic die in zijn vaderland Zweden de club treft waar hij zijn absolute doorbraak als voetballer beleefde. Maar toch zal Ajax niet rouwig zijn om het feit dat de topspits niet mee kan doen. Ibrahimovic kampt namelijk met een gescheurde kruisband en komt dit seizoen niet meer in actie.

Marcos Rojo & Luke Shaw

De Argentijn werd in 2014, na een uitstekend WK met Argentinië, door Louis van Gaal naar Old Trafford gehaald. Rojo heeft echter last van een knieblessure en kan niet meedoen tegen Ajax. Datzelfde geldt voor zijn kompaan Luke Shaw, die geblesseerd is aan de enkel.





Eric Bailly

Omdat Eric Bailly donderdag in de halve finale een rode kaart kreeg tegen Celta de Vigo, is de verdediger er niet bij tegen Ajax. United-coach José Mourinho zit wat dat betreft dun in zijn verdedigers en zal een oplossing moeten vinden om geschikte linksback aan te wijzen. Mogelijk gloren er daardoor speelminuten tegen zijn oude liefde voor de multifunctionele Daley Blind.

Ashley Young

In 2012 was Ashley Young nog een van de doelpuntenmakers in het Europa League-duel in de Amsterdam ArenA, maar ditmaal zal de middenvelder Ajax geen pijn kunnen doen. Young kampt namelijk met een hamstringblessure en is er daarom niet bij in Stockholm.

Timothy Fosu-Mensah

Kwam in het verleden uit voor Ajax, maar zal zijn oude club nu niet treffen vanwege een schouderblessure. Al was het nog maar de vraag geweest of Mourinho Fosu-Mensah überhaupt zou inzetten, want het talent zit vaker op de bank dan dat hij speelt.