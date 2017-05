De spannende degradatiestrijd in de Premier League

In tegenstelling tot de Nederlandse competitie zijn er in de Premier League drie clubs die rechtstreeks degraderen uit het hoogste niveau. Het lot van Sunderland en Middlesbrough is inmiddels bezegeld, maar de laatste degradant is nog altijd niet zeker. Er zijn drie clubs die momenteel de meeste kans hebben om volgend jaar in de Championship actief te zijn.



16. Crystal Palace: 38 punten, doelsaldo -15

Crystal Palace bevatte voor aanvang van de competitie alle ingrediënten om een van de verrassingen van de Premier League te worden. De club uit Londen trok in de zomer flink de portemonnee en haalde met Christian Benteke, Steve Mandanda, Andros Townsend en Loïc Rémy grote namen naar Selhurst Park. In totaal spendeerde Alan Pardew in de zomer zo'n vijftig miljoen euro aan nieuwe spelers. In de winterse transferperiode werd daar, mede dankzij de miljoenendeal voor Patrick van Aanholt, nog ruim dertig miljoen aan toegevoegd.





Patrick van Aanholt verliet in de winter het zinkend schip Sunderland



De beloofde successen bleven uit en in december werd Pardew door de tegenvallende resultaten op straat gezet. Big Sam Allardyce werd aangesteld als de verlosser. Na een beroerde start kreeg Allardyce zijn ploeg in februari eindelijk op de rit. Een overwinning op Middlesbrough was het begin van een waanzinnige inhaalslag. Van de zeven wedstrijden die volgden werd er slechts één verloren. Palace leek safe, maar door drie nederlagen op rij staat de ploeg van Allardyce toch op slechts vier punten van de streep. In het directe duel met Hull City kan de Londense club zich eindelijk definitief veilig spelen.



Programma Crystal Palace:

Hull City (thuis)

Manchester United (uit)



17. Swansea City: 35 punten, doelsaldo -28

Swansea City nam deze zomer afscheid van steunpilaren André Ayew en Ashley Williams. Het betekende het begin van een loodzwaar seizoen voor The Swans. Leroy Fer werd voor een bescheiden bedrag van vijf miljoen euro definitief overgenomen van Queens Park Rangers, niet wetende dat er een vloek rust op de Nederlandse middenvelder. Fer is bij iedere Engelse club waar hij heeft gespeeld gedegradeerd. In 2015 viel voor hem het doek in dienst van Norwich City en één jaar later degradeerde hij als speler van QPR.





Leroy Fer staat in Engeland al bekend als 'The Relegator'



Net als bij Crystal Palace brengen de zomerse versterkingen van Swansea niet helemaal wat de club van tevoren had verwacht. Swansea haalde targetman Borja Baston voor bijna twintig miljoen euro op bij Atlético Madrid. De 23-jarige spits moest zorgen voor de broodnodige doelpunten in de strijd om handhaving. De Spanjaard maakte de torenhoge verwachtingen niet waar en scoorde dit seizoen pas één keer voor de club uit Wales.



Programma Swansea City:

Sunderland (uit)

West Bromwich Albion (thuis)



18. Hull City: 34 punten, doelsaldo -33

Hull City werd gezien als degradatiekandidaat nummer één. De club haalde weinig grote namen binnen en alles leek erop dat The Tigers een jaar na de promotie direct rechtsomkeert zouden maken. Desalniettemin won Hull in de eerste competitieronde meteen van Leicester City, de club die een paar maanden eerder kampioen van Engeland was geworden. Ook de tweede competitiewedstrijd werd met 2-0 gewonnen van Swansea City. De droomstart was meteen het einde van een goede reeks. In acht wedstrijden pakte de ploeg van Mike Phelan slechts één punt. Hull City was ten dode opgeschreven.





Markus Henriksen weet na zijn vertrek uit Alkmaar nog niet te imponeren



Een trainerswissel bleek uiteindelijk de ommekeer die Hull nodig had. Marco Silva kreeg de ploeg aan de praat en in de tweede seizoenshelft pakten The Tigers de nodige punten. Vorige week kreeg Hull de uitgelezen mogelijkheid om drie punten te pakken tegen het reeds gedegradeerde Sunderland. De ploeg van Marco Silva bezweek onder de druk en werd met 2-0 van de mat gespeeld. Een uitwedstrijd tegen Crystal Palace lijkt nu de laatste strohalm.



Programma Hull City:

Crystal Palace (uit)

Tottenham Hotspur (thuis)



Naast de drie voornaamste degradatiekandidaten bestaat er nog altijd een kleine kans dat Watford en Burnley een stapje terug moeten doen. Beide ploegen staan met veertig punten op zes punten afstand van Hull City, maar het moet wel erg gek lopen wil de Premier League-status van zowel Watford als Burnley nog in gevaar komen.