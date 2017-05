Rob Maas: "Druk bij Feyenoord, maar ook bij Heracles, enorm"

“ Mooi om te zien, dat Peter Bosz hetgeen hij bij Vitesse heeft ingezet, doortrekt bij Ajax”

"Heracles heeft nog een punt nodig om zeker te zijn van de Play-Offs en gaat het zeker niet zomaar weggeven, Feyenoord moet winnen. Ze kregen twee kansen op de landstitel. Daarvan is er nog eentje over. Zondag moet het gebeuren", vertelt Maas vanuit Hongarije tegenover ELF Voetbal. "Ik kon de wedstrijd van Feyenoord zondag tegen Excelsior niet zien. Ik vroeg me ook af hoe die uitslag in hemelsnaam mogelijk kon zijn. Maar dat is voetbal, daarin kan van alles gebeuren. Nu volgt een bloedstollend scenario. Die doet me denken aan 2007, toen op de laatste speeldag AZ, Ajax en PSV kampioen konden worden en PSV dat als nummer drie werd."



De wedstrijd in De Kuip hoopt hij vanuit Boedapest via een stream mee te pakken. "Of anders ga ik op zoek naar een sportsbar waar de wedstrijd wordt uitgezonden." Bij beide clubs heeft hij nog warme gevoelens. "Als ik tijd heb, speel ik nog wel eens mee met oud-Feyenoord. De periode daar is langer geleden. Een wedstrijd kijken dit seizoen, is er ook niet van gekomen. Daar was simpelweg geen tijd voor." Afgelopen zomer startte Maas als trainer van SC Cambuur, waar hij op 15 oktober moest vertrekken. "Toen leek het me beter om me even niet in het stadion te laten zien. Sinds 1 maart verblijf ik al in Hongarije."



Doordacht beleid

Ook Heracles Almelo volgt hij daardoor van afstand. "Iedereen vindt het inmiddels normaal dat Heracles Almelo in de Eredivisie speelt, maar daar wordt al jaren een klein wonder verricht. Enorm knap hoe de club met beperkte middelen is gegroeid. Altijd goede jongens halen, bouwen, rustig blijven, goed koopmanschap en een goede scouting. Niet één jaar Nacompetitie spelen, dat is knap. Heracles is een mooie club, een toonbeeld van heel goed en doordacht beleid." Aan het einde van de maand wil hij wel aanwezig zijn bij het afscheid van voorzitter Jan Smit. "De club en Jan Smit vormen een twee-eenheid die nooit verloren mag gaan. Jan vertrekt straks wel officieel, maar zal altijd supporter blijven."





Maas versterkte de club in 2005, net nadat de club was gepromoveerd naar de Eredivisie. Hij speelde een grote rol in het fundament, dat werd neergelegd en waarop de club de volgende stappen heeft gezet richting de huidige status. "In die tijd was ik daar niet mee bezig. Ik keek naar het voetbal en wilde elke wedstrijd winnen. Achteraf hoorde ik de waardering waarop ik misschien niet eens zat te wachten en ontmoette ik mensen die je nog steeds dankbaar zijn. Terwijl ik gewoon mijn werk heb gedaan. Dan weet je wel hoe de club in elkaar steekt." Van de onderlinge duels met Feyenoord in De Kuip is hem niet veel bijgebleven. "Ik was twee keer geschorst. Ik heb één keer meegedaan. Al kan ik me weinig meer van dat duel herinneren." Die ontmoeting op 27 augustus 2006 eindigde doelpuntloos.



Finale

De ambiance van een bomvolle Kuip zal de nu 47-jarige Eindhovenaar niet vergeten. "Als die klep opengaat en je het veld oploopt... dat gevoel is bijzonder. Natuurlijk ben je onder de indruk en voel je als tegenstander daardoor druk. Maar die zal Feyenoord zondag zelf ook voelen. In alle opzichten staat er een finale op het programma." Mocht Feyenoord onderuit gaan of gelijk spelen, kan Ajax de titel grijpen. Daar staat Peter Bosz, een goede vriend van Maas, aan het roer. "Mooi om te zien, dat hij hetgeen hij bij Vitesse heeft ingezet, doortrekt bij Ajax. Ik heb daar heel veel waardering voor. Hij doet het op zijn manier, maar je ziet nu wel dat het werkt."





Maas verblijft nog tot het einde van de maand in Hongarije, waar hij de jeugdopleiding van Vasas Boedapest doorlicht en de ontwikkeling goed onder de loep neemt. "In eerste instantie ben ik gevraagd om de Onder 16 en Onder 17 te begeleiden, zodat ze in de Elite League blijven. Tegelijk voorzag ik die teams van adviezen en deelde mijn kennis met hun coaches. De Onder 14 en Onder 19 zijn daarbij gekomen. Ik probeer ook daar mijn adviezen te geven, zodat de club haar jeugdopleiding verder kan ontwikkelen. Ik zie veel trainingen, veel wedstrijden en vergader veel. We zoeken telkens naar oplossingen. Ik vind het heerlijk om even in de luwte te werken."



Toekomst

Hoe zijn toekomst eruit ziet, weet Maas nog niet. "Ik bezit de ambitie om weer als hoofdtrainer of assistent aan de slag te gaan. Waar valt niet te zeggen. Ik houd alles open en zie wel wat er op mijn pad komt. Ik kan ook hier (Vasas, red.) blijven. We zullen zien hoe het verder loopt."