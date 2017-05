SC Heerenveen staat voor grote sportieve revolutie

Van vijf van de elf basisspelers die aan het met 2-1 verloren duel van afgelopen weekend met PEC Zwolle begonnen, is de kans heel groot dat ze komend seizoen niet meer in Fryslân spelen. Doelman Erwin Mulder wil zijn aflopende contact liever niet verlengen om zo een stap omhoog te maken. Back Lucas Bijker kwam er met Heerenveen evenmin uit als het ging over een nieuwe contract. De huurverbintenis met de zeer tegenvallende Belgische stopper Wout Faes, die tegen Ajax (5-1) als een kind voorbij gelopen werd, wordt logischerwijs ook niet verlengd.

Verder is de kans levensgroot dat Jeremiah St. Juste en Sam Larsson deze zomer een transfer maken uit het Abe Lenstra Stadion. Beiden waren al een keer heel dicht bij een overgang; hebben de wens uitgesproken hogerop te willen en bovendien loopt van het duo het contract een seizoen later (2018) af. Al heeft St. Juste weliswaar nog een optie tot een verlenging van twee jaar.

Bankzitters

Ook voor de mannen op de bank verandert er het nodige. Luciano Slagveer, die zich naar eigen zeggen niet voelde gewaardeerd in Friesland, Younes Namli en Willem Huizing (beiden kwam niveau tekort) vertrekken ook met een aflopende verbintenis. Alleen met Doke Schmidt, waarover ook veel twijfel heerst, wordt nog gesproken om zijn contract te verlengen. Bovendien is het de vraag hoeveel duels de blessuregevoelige Stijn Schaars komend seizoen kan spelen. En wat gebeurt er met Martin Ödegaard, die in principe voor anderhalf seizoen werd gehuurd?



Larsson heeft al meerdere keren aangekondigd komende zomer definitief te willen vertrekken uit Heerenveen.

Ook de verhuurde Branco van den Boomen (Willem II) mag zijn weg elders vervolgen. Voor Simon Thern, Kenny Otigba en Caner Cavlan lijkt geen ander devies te gelden: zij werden dit seizoen al tijdelijk bij een andere club gestald, omdat ze niet aan het niveau voldeden en weinig aan spelen toekwamen. Ook Jong Oranje-doelman Maarten de Fockert is nog niet klaar voor het grote werk: hij verloor dit seizoen zijn basisplaats bij VVV Venlo, waar hij op huurbasis speelde.

Dus moet technisch directeur Gerry Hamstra aan de bak. Na de bestuurlijke revolutie van de laatste jaren staat sc Heerenveen misschien wel voor de grootste sportieve transitie van de laatste jaren. De Friezen zijn het weliswaar gewend dat de topscorer vaak bij ze wordt weggekocht, gezien die traditie moeten ze wellicht ook nog vrezen voor Reza Ghoochannejhad, maar bijna een heel nieuw team opbouwen: dat deden ze nog niet vaak eerder.

Hand op de knip

Maar waar de concurrerende clubs als FC Groningen (Mike te Wierik, Django Warmerdam), AZ (Marco Bizot), Vitesse (Thoms Bruns) en Willem II (Fernando Lewis) al actief op de transfermarkt waren, is het in Friesland opvallend stil. Misschien wel té stil. Vorig jaar hield Hamstra de hand zeer al op de knip en ook in de jaren daarvoor gaf Heerenveen zelden veel geld aan transfersommen uit. Bas Dost (2,75mln) was bijvoorbeeld de laatste speler voor wie meer dan twee miljoen euro werd betaald.

De grote vraag is daarom: wat gaat Heerenveen de komende transferzomer doen? Trekt het de portemonnee om te investeren in een nieuwe kern van het elftal? Om zo de belangrijkste posities in het team in te kleden met goede, betrouwbare spelers? Of blijft Heerenveen afhankelijk van transfervrije spelers, buitenkansjes, huurlingen en koopjes? Het een en ander zal ook te maken met de prijs waarvoor spelers als Larsson of St. Juste de deur uitgaan. Maar ook met de keuzes die Hamstra gaat maken.

Zeker is dat de technisch directeur voor een zomer staat waarin hij amper, misschien wel niet, met vakantie zal kunnen. En dat de selectie van sc Heerenveen toe is aan een nieuwe impuls. Gezien de resultaten in de tweede seizoenshelft en gezien het aantal spelers dat deze zomer uitvliegt. Na de bestuurlijke veranderingen van de laatste jaren staat de club van Abe Lenstra voor een sportieve revolutie. Welke koers die gaat krijgen? Het antwoord ligt in handen van Hamstra.



Gerry Hamstra op de foto met superster Ödegaard. Welke grote naam haalt hij komende zomer naar Heerenveen?