Feyenoord moet afrekenen met jubilaris en megatalent Hoogma

Mocht Justin Hoogma zondagmiddag in het kampioensduel van Feyenoord de hele wedstrijd meespelen tegen de Rotterdammers, dan is de achttienjarige verdediger van Heracles Almelo de jongste speler in de geschiedenis van de Eredivisie die een heel seizoen elke minuut meespeelde. De zoon van Nico-Jan laat daarmee zijn potentie zien en is hard op weg iets te doen wat zijn vader nooit lukte: spelen in het Nederlands elftal.

Eric Botteghin (29) en Dario Dumic (25) zijn de enige veldspelers in de Eredivisie die net als Hoogma nog geen minuut misten. Ervaren rotten die het geraamte van hun team vormen. Maar bij de achttienjarige rookie Hoogma is dat zeker niet anders. Hij is opbouwend, al neemt hij soms heel veel risico, én verdedigend ijzersterk. Dat hij in de Eredivisie niet zou misstaan, verbaast de verdediger zelf overigens niet.

"Ik heb altijd vertrouwen gehad dat ik dit niveau aan kan", vertelde Hoogma eerder al aan ELF Voetbal. "Ik merk niets aan mijn lichaam nu ik volledig meedraai in de Eredivisie. Soms verbazen mensen binnen de club zich daar ook over. Die vragen dan of het nog goed gaat, of ik ergens last van heb. Maar daar moet ik eigenlijk niets van hebben, want ik voel me prima. Ik denk dat ik al een volwassen lichaam heb."

Kaltenkirchen

De in Enschede geboren verdediger, die vanwege het voetbalavontuur van zijn vader bij Hamburger SV opgroeide in Kaltenkirchen, leerde het voetballen niet bij de plaatselijke Duitse voetbalclub, maar op straat in Enschede. "Ik was altijd op het pleintje bezig, na school of in de pauzes. Dat wordt helaas steeds minder vaak gedaan. Ik wilde toen vooral nog acties maken, mensen passeren."

Het is dan ook niet gek dat Hoogma wordt geroemd vanwege zijn voetballende vermogen. Het middenveld inschuiven, wegdraaien bij spitsen of de linksbuiten uitkappen. Hoogma legt veel risico's in zijn spel, maar blijft keer op keer feilloos overeind. Ook onder druk. "Bij het voetballen liggen ook mijn kwaliteiten. De ene wedstrijd kan het vaker dan de andere, maar in principe krijg ik de vrijheid van de trainer om in te schuiven. Ik merk wel verschil met het begin van dit seizoen. Toen kende nog niemand mij, maar nu word ik eerder vastgezet door de tegenstander."



Vader en zoon Hoogma. Wie van de twee heeft uiteindelijk de mooiste voetballoopbaan?

Dan is er nog de voortdurende, tegelijkertijd logische, vergelijking met zijn vader. Ook Hoogma sr. was een verdediger, zo weet de huidige Heracles-verdediger. "Ik zat af en toe op de tribune in Hamburg om naar hem te kijken. Bij zijn afscheidswedstrijd in Duitsland liep ik als zesjarige aan zijn hand mee het veld op. Hij sloot af met twee seizoenen bij Heracles Almelo. We zijn beide echte winnaars en kunnen niet tegen ons verlies. Na een verloren wedstrijd zijn we echt goed ziek. Thuis is dat niet anders. Met een kaartspel bijvoorbeeld. Of monopoly. Vinden we fantastisch. Maar als we niet kunnen winnen worden we chagrijnig. Vroeger kon ik helemaal echt kwaad worden als ik verloor."

In het veld zijn vader en zoon overigens wel behoorlijk anders qua type voetballer. Hoogma: "We verschillen behoorlijk van elkaar. Ik ben meer een voetballer en beter aan de bal. Mijn vader was verdedigend sterker. Thuis praten we over voetbal en kijken we de samenvattingen bijvoorbeeld terug. Hij heeft een grote carrière gehad, dus ik kan veel van hem leren.

Titelstrijd

Met Heracles Almelo is Hoogma nog altijd verwikkeld in de strijd om Europees voetbal. Een goed resultaat in De Kuip, tegen koploper Feyenoord, is dan echter wel nodig. Bij een zege van de Almeloërs is de kans groot dat de Rotterdammers naast de titel grijpen. Voorkeur voor een club van de traditionele top-drie heeft de stopper niet, in elk geval als het een transfer betreft. "In Nederland was ik nooit echt fan van een topclub. Ik was voor Heracles. Maar Ajax, Feyenoord en PSV vind ik allemaal mooie clubs. AZ zou ook een prima stap zijn. Wout Weghorst en Illias Bel Hassani hebben die stap gemaakt. En in het buitenland? Mijn vader speelde in de Bundesliga. Lijkt me super om daar ooit te spelen. Ik denk dat het, samen met de Primera Division, de sterkste competitie is. Maar zover is het nog lang niet."