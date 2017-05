Vier ontknopingen om naar uit te kijken

Wordt Feyenoord of tóch Ajax de nieuwe landskampioen?

De vraag die iedereen zichzelf stelt: is Feyenoord zondag de zenuwen wél de baas? Tegen Excelsior mocht het, nu móet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst winnen om de titel veilig te stellen. De Rotterdammers voelen de hete adem van de aartsrivaal in de nek. Een tegenstander die op papier te verslaan moet zijn, natuurgras en bovenal een volle, kolkende Kuip. Is het genoeg om Feyenoord aan de eerste landstitel in achttien jaar te helpen?

Wordt Paris Saint-Germain eindelijk van de troon gestoten?

Gaat er een vijfde achtereenvolgende landstitel komen voor Paris Saint-Germain? Het lijkt er niet op. AS Monaco bezet momenteel de koppositie in de Ligue 1, drie punten boven de Parijzenaren en met nog een wedstrijd meer te spelen. Monaco kan het dit weekend al afmaken. Alles moet dan wel goed vallen. Als de koploper thuis Lille weet te verslaan en PSG punten laat liggen bij Saint-Étienne kent de Franse competitie voor het eerst in vijf jaar een nieuwe landskampioen.

Wie ontloopt de nacompetitie?

Sparta, Roda JC en NEC draaien geen goed seizoen en moeten vrezen voor degradatie naar de Jupiler League. Een van de drie verzekert zichzelf zondag echter van een nieuw seizoen op het hoogste niveau. Roda heeft de beste papieren; de Limburgers staan op 33 punten, twee meer dan de concurrenten. Wel heeft de ploeg nog een lastige uitwedstrijd tegen Vitesse voor de boeg. NEC, dat vorige week een verrassende overwinning op AZ boekte gaat op bezoek bij sc Heerenveen en Sparta neemt het in de Adelaarshorst op tegen het al gedegradeerde Go Ahead Eagles.

Kan Juve het in Rome afmaken?

Het was al een goede week voor Juventus, dat deze week AS Monaco uitschakelde en zo de finale van de Champions League bereikte. Maar hij kan nog beter worden, als de ploeg van Massimiliano Allegri zondag de zesde landstitel op rij pakt. Zeven punten is momenteel het verschil met AS Roma, de nummer twee van de Serie A en tevens de tegenstander van De Oude Dame dit weekend. Bij winst kunnen de Romeinen er niet meer overheen en is de eerste prijs voor Juventus dit seizoen binnen.