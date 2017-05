Hoe Chelsea zich terugknokte naar de top

Vorig jaar verraste Leicester City de gehele voetbalwereld door als kleine club voor het eerst in de historie de Premier League te winnen. Een knappe prestatie. Vanavond volgde Chelsea de ploeg op als landskampioen door West Brom met 0-1 te verslaan. En ook dat is een erg knappe prestatie.

Op 17 december 2015 kwam het nieuws naar buiten: José Mourinho was ontslagen bij Chelsea. Hij kreeg de ploeg niet aan het voetballen; de 'topclub' bezette een teleurstellende zestiende plek in de Premier League. Guus Hiddink volgde hem op en wist de weg naar boven te vinden, maar met een tiende plek kon er niet gesproken worden van een geslaagd seizoen.

Nu, een jaar later, is Chelsea de beste club van Engeland. Door een overwinning op West Brom kroonden The Blues zich tot kampioen van de Premier League. Bovendien speelt de ploeg over twee weken de finale van de FA Cup tegen Arsenal. Na even weggeweest te zijn is Chelsea weer terug aan de top van Engeland.

Antonio Conte

Niet in de laatste plaats is dat de verdienste van trainer Antonio Conte. Deze zomer nam de Italiaan het roer over op Stamford Bridge. Helemaal vanzelf ging het in het begin nog niet. De eerste drie wedstrijden werden gewonnen, maar vervolgens leed de ploeg drie wedstrijden op rij puntverlies. Dieptepunt was de pijnlijke 3-0 nederlaag bij Arsenal.

Conte besloot dat het anders moest en wijzigde zijn formatie: Chelsea ging met drie verdedigers spelen. Het bleek een succes. De eerste wedstrijd na de nederlaag in het Emirates Stadium werd gewonnen (0-2 bij Hull City) en vanaf toen ging het hard. Dertien wedstrijden op rij werden door The Blues winnend afgesloten.

Aanwinsten

Voorafgaand aan dit seizoen sloeg Chelsea een aantal keer goed toe op de transfermarkt. Michy Batshuayi werd overgenomen van Olympique Marseille, Marcos Alonso van Fiorentina en David Luiz verliet Paris Saint-Germain om terug te keren bij zijn oude club. Maar de belangrijkste aankoop was waarschijnlijk die van N'Golo Kanté. De 26-jarige middenvelder werd voor een bedrag van 36 miljoen euro overgenomen van Premier League-winnaar Leicester City. Ook bij de nieuwe landskampioen schitterde Kanté en vorige week werd hij zelfs uitgeroepen tot beste voetballer van de Premier League.