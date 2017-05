Het Ajax voor en na de dramatische nederlaag tegen Willem II

Wat is de overeenkomst tussen Schalke, PSV, Celta, Feyenoord, Lyon en Willem II? Die is er niet. Wij wonnen dit seizoen wél in de Arena! pic.twitter.com/pmRghUYXRs — Willem II (@WillemII) 4 mei 2017

Juist. Deze tweet, die in het arsenaal van het ludieke twitteraccount van Telstar niet had misstaan, staat misschien wel op prachtige wijze symbool voor de ontwikkeling van Ajax onder Peter Bosz. Na de pijnlijke 1-2 nederlaag halverwege augustus in eigen huis tegen de Tilburgers stond de positie van coach Bosz serieus onder druk, omdat daarvoor werd geremiseerd tegen Roda JC. Enkele dagen volgde de pijnlijke Champions League-uitschakeling tegen FK Rostov. Na een dramatische voorbereiding was dit opnieuw een klap in het gezicht van de oefenmeester.

Ajax halverwege augustus

Waar stond Ajax op dat moment? In elk geval maakte André Onana, ONANA zou Edwin van der Sar zeggen, zijn debuut namens Ajax tegen Willem II. Jasper Cillessen, die op het punt stond zijn droomtransfer naar FC Barcelona te maken, werd buiten de wedstrijdselectie gehouden door Bosz. Zou de goalie spijt hebben dit seizoen te moeten missen? Van het fenomeen Onana had waarschijnlijk bijna nog niemand gehoord als Pep Guardiola met Manchester City Barça-doelman Claudio Bravo niet had willen hebben. Soms zit het mee.

Het centrale duo bestond uit Davinson Sánchez en 'toptalent' Jairo Riedewald. Volgens Bosz was de laatstgenoemde de gedroomde centrale verdediger, later de enige nummer zes in de selectie en inmiddels is hij stand-in als linksback. Op die positie kan hij overigens zomaar de Europa League-finale gaan spelen. Het kan verkeren. Joël Veltman en Mitchell Dijks waren de backs, al werd die laatste al snel vervangen door Nick Viergever.



Dijks (l) is een van de drie spelers in de basiself die inmiddels niet meer bij Ajax speelt.

Op het middenveld nam Donny van de Beek de plek in van de licht geblesseerde Nemanja Gudelj. De Serviër zou inmiddels absoluut geen plek meer hebben op het middenveld van de Amsterdammers. Hakim Ziyech, nog in dienst van FC Twente, ontbrak nog wel: Riechedly Bazoer en Davy Klaassen waren de andere middenvelders. De inmiddels naar VfL Wolfsburg vertrokken Bazoer werd in de pauze overigens vervangen door Daley Sinkgraven.

De voorhoede bestond uit Amin Younes, Anwar El Ghazi en Bertrand Traoré als diepste spits. El Ghazi is inmiddels vaste invaller bij LOSC Lille, de andere twee vormen de succesvolle voorhoede van Ajax. Kasper Dolberg, Patrick Kluivert en David Neres (logisch) waren nog niet in beeld. Mateo Cassierra was namelijk de man die inviel als stormram.

Wedstrijdverloop

Hoewel Ajax via Klaassen het snelste doelpunt in de toen nog Amsterdam ArenA ooit maakte, was de formatie geen schim van de ploeg die Olymique Lyonnais of Schalke 04 in eigen huis vloerde. Erik Falkenburg en Fran Sol keerden namelijk nog voor de pauze de score om. Willem II was de baas in Amsterdam: een feit dat in de huidige vorm van Ajax onmogelijk lijkt.

Een nieuwe stunt van Willem II in Tilburg lijkt daarom een mission impossible. Van de ploeg die destijds werd verslagen, Ajax, is niets meer over. Hoogstens een aantal spelers die van zielloze voetballers die geen team vormden, een eenheid zijn gaan vormen. Het was even zoeken maar Bosz vond de juiste formatie voor zijn speelwijze. Hakim Ziyech bleek het ontbrekende cement in een fundament, dat door Bosz steeds sterker gemaakt.

Na dit verlies tegen Willem II volgde een transformatie in het elftal, een ongeslagen reeks van twaalf Eredivisie-duels en een nieuwe start voor Bosz bij Ajax. Voor de supporters was het wellicht ook al diens laatste kans. Een laatste kans die met beide handen werd gegrepen door Ajax én Bosz. Het resultaat is inmiddels bij iedereen in de mondiale voetbalwereld bekend. Dit is het hoogtepunt na het dieptepunt op die zaterdagavond in augustus. Neemt het nieuwe Ajax revanche op dat duel?