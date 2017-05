'Atlético Madrid hoopt Jamie Vardy te strikken'

Dat meldt Sky Sports. Om daar aan toe te voegen dat er nog geen officieel contact is geweest tussen Atlético en Leicester City, waar Vardy nog tot medio 2020 onder contract staat. De 30-jarige aanvaller scoorde vorige maand nog in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético.



Vardy, afgelopen seizoen uitgeroepen tot Football Writers' Association Player of the Year, hielp Leicester afgelopen seizoen met 24 doelpunten aan het verrassende kampioenschap in de Premier League. In de huidige jaargang heeft hij zeventien treffers achter zijn naam, geteld over alle competities.



Atlético Madrid moet nog wel haar ban via een succesvol beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS in Lausanne van tafel zien te krijgen. Door een straf, opgelegd vanwege het illegaal contracteren van jeugdspelers, mag de club komende zomer officieel geen transfers doen.