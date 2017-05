Bonaventure Kalou: "Ik gun het vooral de fans van Feyenoord"

“ Drie jaar later wonnen we ook de UEFA Cup, maar de ploeg van 1999 was sterker”

"Het Legioen, die naam zal ik nooit vergeten, geeft de spelers altijd zoveel vertrouwen. Ze zijn er altijd en reizen de ploeg overal achterna. Regen, storm, tropische omstandigheden. Het maakt ze niet uit. Voor de supporters vind ik het echt leuk dat Feyenoord morgen (zondag, red.) weer eens landskampioen wordt", vertelt de nu 39-jarige Kalou tegenover ELF Voetbal. "De laatste keer was 1999. Dat is nu...", terwijl er een kleine stilte valt. "Help eens even. Inderdaad achttien jaar geleden. Veel te lang."



Toen bekleedde Kalou een belangrijke rol in de titelrace. "Ik gaf ook de assist op Julio Ricardo Cruz in de kampioenswedstrijd tegen NAC Breda (2-2 op 25 april 1999, red.)", herinnert hij zich direct. "Jon Dahl Tomasson maakte de andere treffer. Al weet ik de minuten van de doelpunten niet meer precies. Dat jaar zal ik nooit meer vergeten. Het was mijn eerste volledige jaar als profvoetballer in Europa."



Huldiging

Hij herhaalt de woorden memories. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan die periode. Na afloop de huldiging op de Coolsingel. Overal rood en wit, overal mensen. De hele stad was uitgelopen om ons te zien." Een geheim voor de titel van 1999 kan Kalou niet direct noemen. "We hadden een sterke ploeg, allemaal hele goede spelers."





De voormalige aanvaller, die ook 52 keer het shirt van de nationale ploeg van Ivoorkust droeg, somt de namen op. "Kees van Wonderen, Jean-Paul van Gastel, Tomasson, Cruz, Jerzy Dudek in het doel. Elke linie was sterk bezet en iedereen verrichte zijn werk zoals het moest. Drie jaar later wonnen we ook de UEFA Cup, maar de ploeg van 1999 was sterker."



Het team, dat zondag naar alle waarschijnlijkheid de vijftiende landstitel uit de historie verovert, heeft volgens Kalou de ideale mix. "Van jong en oud, ervaren spelers en jonge talenten. Ik kan niet alle namen opdreunen, maar jongens als Eljero Elia, Karim El Ahmadi en ook Terence Kongolo ken ik natuurlijk al jaren. Ik ben ook blij voor Giovanni van Bronckhorst en Jean-Paul van Gastel, echte clubmensen waarmee ik ook fijn heb samengespeeld."



Stream

Het duel met Heracles Almelo van zondagmiddag kan hij niet op de Ivoriaanse televisie zien. "Maar via een stream ga ik de wedstrijd zeker op internet volgen. De kwaliteit zal niet best zijn, maar het belangrijkste is het resultaat." Contact met Feyenoord heeft hij nog via spelersbegeleider Jan Mastenbroek en communicatiemedewerker Gido Vader. "Ik ga ze morgenmiddag (zondag, red.) zeker een sms'je sturen om ze te feliciteren met de titel."



In De Kuip was hij al een tijdje niet meer. "Vorig jaar ben ik nog wel in Rotterdam geweest. Maar toen speelde Feyenoord helaas uit. Aan het begin van het seizoen wil ik wel weer komen en meer wedstrijden gaan bekijken. Ik heb vorig jaar nog wel in de Feyenoord Fanshop op het Centraal Station een shirtje van Feyenoord gekocht. Daar het rugnummer 7 en mijn naam boven laten bedrukken. In dat shirt voetbal ik nu."



Elke zaterdagochtend speelt hij een partij zes tegen zes in Abidjan, de stad waar hij ook verblijft tijdens het telefoongesprek met ELF Voetbal. "Of ik dan de beste ben? Natuurlijk. Mijn vrienden werken bij de banken, zijn zakenmensen, ik ben de enige oud-profvoetballer."



In het dagelijks leven is hij druk als spelersbegeleider. Niet alleen van zijn broertje Salomon, die de clubkleuren van Hertha BSC Berlin verdedigt. Ook helpt hij zaakwaarnemer Jan de Visser en begeleidt hij enkele toptalenten uit eigen land. "Die jongens zijn zeventien, achttien jaar en voetballen in de eigen competitie. Het is heel lastig voor die jongens om een kans in Europa te krijgen. Ik probeer ze daarin te helpen. Ook Feyenoord zal ik binnenkort een band opsturen met beelden van die jongens."



Zoon Junior Mikael

Zijn oudste zoon Junior Mikael was afgelopen jaar al eens op proef bij Feyenoord. "Hopelijk mag hij nog een keer komen. Hij werd in het kampioensjaar 1999 geboren, in december. Hij voetbalt nu in het hoogste jeugdteam van AJ Auxerre in Frankrijk. Hij lijkt precies op Salomon en ik en kan op de drie posities in de voorhoede uit de voeten. Het zou mooi zijn als hij straks in onze voetsporen kan treden en ook voor Feyenoord kan gaan voetballen."



Donderdagavond zag hij Ajax de finale van de Europa League bereiken na een 3-1 nederlaag bij Olympique Lyon, voldoende na de eerdere 4-1 zege. "Duels van Lyon worden in Ivoorkust wel rechtstreeks uitgezonden. Van Franse clubs kunnen we in Ivoorkust bijna alles volgen. Ik juichte voor Ajax, ik voel me dan Nederlander. Ze hebben een jonge ploeg. Hopelijk winnen ze over anderhalve week ook van Manchester United in de finale. Daarin moeten ze geloven."



Kalou weet hoe het is om een UEFA Cup te winnen. "De medaille hangt bij me in de woonkamer. Regelmatig neem ik uit het kastje om hem schoon te maken. Hopelijk wordt het Nederlandse voetbal hiermee weer op de kaart gezet en krijgt het hierdoor een boost. Hopelijk kan Feyenoord over twee, drie jaar ook weer meedoen in de eindfase van de Champions League. Waarom niet?" Eerst moet de Rotterdamse club de titel binnenhalen. "Ik zal morgen (zondag, red.) zeker vooraf een extra gebed doen zodat ze het halen, zodat de droom van de spelers en de supporters uit kan komen."