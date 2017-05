SPAL 2013 promoveert binnen vier jaar van Serie D naar Serie A

Ondanks de vertegenwoordiging van het jaartal 2013 in de clubnaam werd SPAL in 1907 voor het eerst opgericht als Società Polisportiva Ars et Labor. Bijna honderd jaar later werd de club in 2005, destijds actief in de derde klasse, heropgericht als SPAL 1907. Door financiële problemen veranderde de club uit Ferrara in 2013 opnieuw van identiteit. Een fusie met Giacomense bood soelaas. SPAL 2013 werd geboren.





Fabio Capello (derde van rechtsboven) begon zijn loopbaan bij SPAL



Sprookje

Gedurende de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw speelde SPAL haar wedstrijden grotendeels in de Serie A. Sinds de degradatie in 1968 kwamen Il Biancazurri uit in verschillende lagere divisies in Italië. 49 jaar later mag de club zich eindelijk weer scharen tussen de grootmachten van de Italiaanse Serie A. Het stadion van SPAL staat symbool voor de periode die de club achter de rug heeft. Het Stadio Paolo Mazza is al sinds 1928 de thuishaven van SPAL en wordt met een capaciteit van slechts 8.500 toeschouwers het kleinste stadion van de Serie A.





Stadio Paolo Mazza, de karakteristieke thuishaven van SPAL



Vier jaar geleden had niemand durven dromen dat SPAL in mei 2017 zou promoveren naar de Serie A. Toen de club in 2013 werd heropgericht speelde SPAL nog in de Serie D. Vorig seizoen werd de promotie naar de Serie B al gezien als een absolute stunt. Het was voor het eerst sinds 1968 dat de Italiaanse club uitkwam op het tweede niveau. Aanvankelijk stelde de club als doel om dit seizoen niet direct te degraderen. Nu, slechts één jaar later, is promotie naar de Serie A een feit.



Nationale trots

SPAL 2013 is de enige club in de Serie B met enkel Italiaanse spelers in de gelederen. Succestrainer Leonardo Semplici staat sinds december 2014 aan het roer bij SPAL. Met onder anderen Mirco Antenucci, voormalig spits van Leeds United, in de selectie heeft de Italiaanse oefenmeester een ongekende prestatie neergezet door de back-to-back promoties. Komend seizoen zal handhaving opnieuw hoofddoel nummer één worden, maar het sprookje van SPAL 2013 kent hoe dan ook een nieuw hoofdstuk.