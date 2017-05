Waarom Gabriel Jesus de wereld gaat veroveren

Gabriel Jesus is zonder twijfel een van de grootste talenten van de wereld. Even leek een blessure roet in het eten te gooien voor de Braziliaan, maar de laatste weken is het talent weer helemaal op de weg terug. In de 2-1 overwinning op Leicester City was de spits opnieuw belangrijk voor Manchester City met een doelpunt.

Gabriel Jesus werd in januari voor ruim dertig miljoen euro overgenomen van Palmeiras. De twintigjarige spits had nog geen week nodig om zich te bewijzen tegenover de fans van Manchester City. Tijdens zijn basisdebuut tegen West Ham United scoorde de Braziliaan meteen en gaf hij een assist. Sinds het talent hersteld is van een gebroken middenvoetsbeentje scoorde hij tot dusver twee keer in zijn laatste drie duels. Alles wijst erop dat Gabriel Jesus volgend seizoen zijn grote doorbraak gaat beleven.



Braziliaanse spitsen zijn schaars

Decennialang genoot de hele voetbalwereld van verschillende Braziliaanse topspitsen. De laatste jaren is het voor de Seleção echter zoeken naar een goalgetter. Adriano was vaker in de McDonald's te vinden dan op het trainingsveld en Alexandre Pato werd door blessureleed niet de topspits die hij moest worden. Tot overmaat van ramp koos Diego Costa voor een carrière als international van Spanje. Geweldenaars als Romario en Ronaldo werden opgevolgd door Jo en Fred. Het is voor Gabriel Jesus een uitgelezen mogelijkheid om zich te bewijzen bij de Goddelijke Kanaries.





Fred stond dankzij commentator Jan Roelfs beter bekend als 'Fredsj'



Sergio Agüero is de ideale leermeester

Jonge spitsen leren het beste van ervaren spitsen die bij verschillende clubs hebben bewezen van wereldklasse te zijn. Als er iemand is die voldoet aan deze eisen is dat Sergio Kun Agüero. De Argentijnse spits heeft ruim honderdvijftig doelpunten voor The Citizens op zijn naam staan en kan het twintigjarig wonderkind als geen ander begeleiden.





Agüero is bij Pep Guardiola niet meer onomstreden



Gabriel Jesus is nergens bang voor

Sommige talenten hebben moeite met de torenhoge verwachtingen en kennen de nodige problemen in de beginfase van hun carrière. Gabriel Jesus staat daarentegen op het veld alsof hij al twintig jaar meedraait op het allerhoogste niveau. Ook vandaag eist hij zonder te aarzelen de strafschop op en schiet hij uiterst beheerst raak vanaf elf meter. De Braziliaan blaakt van het zelfvertrouwen en is voor niets of niemand bang.





Gabriel Jesus was zijn zenuwen de baas vanaf elf meter