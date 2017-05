Hoe de dag van de Eredivisie-ontknoping op gang kwam

Verlossing of deceptie: de grootste euforie en de grootste teleurstelling in achttien jaar Eredivisie-voetbal liggen vandaag dicht bij elkaar voor Feyenoord. Sleept de club in eigen huis tegen Heracles Almelo de eerste landstitel sinds 1999 binnen? Of gaat de schaal toch naar Amsterdam? Volg hier de aanloop naar de zinderende ontknoping.

14.15 We schakelen nu over naar deze plek voor het liveblog van de ontknoping in de titelstrijd.



14.09 En ook in Tilburg is een schaal gearriveerd.



De schaal is er, #Ajax is er! Op naar een mooie middag!#wilaja pic.twitter.com/tDB4p39Uqo — AFC Ajax (@AFCAjax) 14 mei 2017









14.05 Aan enthousiasme bij de aanhang zal het niet liggen in Rotterdam.



Ook zo enthousiast voor de wedstrijd? RT deze tweet dan! #FeyHer #Feyenoord pic.twitter.com/Wr2Kfqs8i7 — Mitchell Voeten (@MitchellVoeten) 14 mei 2017









13.59 Feyenoord begint aan de warming-up.











13.47 ELF Voetbal-verslaggever Guus Hetterscheid is in De Kuip en zag de schaal arriveren.











13.46 Een mooie minuut stilte in Rotterdam. Stilte voor de storm?

Minuut stilte voor herdenking bombardement Rotterdam. Ook uitgelaten Feyenoord fans respecteren dit. #feyher pic.twitter.com/LCcx6Zq8Qp — Randstad Vandaag (@RandstadVandaag) 14 mei 2017





13.25 Nog een dik uur te gaan en de Ajacieden zijn gearriveerd in Tilburg.



13.15 En ook de elf namen van Ajax zijn bekend. Het jongste Ajax in de Eredivisie ooit met twintig jaar en 139 dagen.





#Ajax treedt tegen #willemii aan met het jongste Ajax in de #eredivisie ooit. 20 jaar en 139 dagen #ontknoping pic.twitter.com/vqUEjJ32an — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 14 mei 2017





Opstelling #Ajax: Onana; Tete, Sánchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, De Jong, Van de Beek; Neres, Dolberg, Kluivert. #wilaja — Ajax Life (@ajaxlife) 14 mei 2017





13.08 Dit zijn de namen die Feyenoord van de landstitel af moeten houden.

Opstelling Heracles Almelo: Castro, Breukers, Te Wierik, Hoogma, Fledderus; Bruns, Pelupessy, Niemeijer; Kuwas, Armenteros, Peterson #feyher — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) 14 mei 2017





13.00 The gates are open











12.58 Ja, als de vogels gaan schijten dan weet je het wel...











12.55 De Feyenoord-supporters zijn klaar om het kampioensfeestje ditmaal wel te vieren.

Op het Stadhuisplein wordt het drukker en drukker en zit het sfeertje er al goed in! #Feyenoord #FEYher pic.twitter.com/0cxRRse49f — FR12.nl (@fr12nl) 14 mei 2017









12.25 Eljero Elia is on #feyher



One more time pic.twitter.com/C3gyakixHQ — Eljero Elia (@EljeroElia) 14 mei 2017









12.20 Nog een dikke twee uur. De spanning loopt op.













12.00 En ook Ajax is onderweg.











11.20 De Feyenoord-selectie is gearriveerd in De Kuip.

De bus is binnen, de spelers gaan zich voorbereiden op de laatste wedstrijd van het seizoen... #feyher #Feyenoord pic.twitter.com/BZ3AwwAn0f — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 14 mei 2017









Je kunt maar beter goed voorbereid zijn, denken ze in Tilburg.







Voor Rotterdammers met drinkplannen: dit is de rode zone. Hier deelt de politie boetes uit aan mensen die alcohol op zak hebben.











Volgens Lasse Schöne ziet De Kuip er na vandaag heel anders uit.







Of zou het dan toch...?





Lee Towers ging gisteravond op tijd naar bed.

Morgen een hele belangrijke wedstrijd. Zet hem op Feijenoord. Ik wil op dat balkon staan #Feyenoord — Lee Towers. (@Ieetowers) 13 mei 2017











Heracles is al onderweg naar Rotterdam, met een missie. Eén punt is nodig om play-offs voor Europees voetbal veilig te stellen.





Zij zijn er al klaar voor, op naar Rotterdam! #feyher pic.twitter.com/p654pO6LPm — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) 14 mei 2017







Het kan de dag worden van de bevrijdende landstitel voor Feyenoord, maar het is ook de dag van het bombardement van 1940. 77 jaar geleden werd Rotterdam verwoest.