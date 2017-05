Live: Heracles nu buiten de Europese play-offs

Het is vanzelfsprekend dat alle aandacht uitgaat naar de titelstrijd in de Eredivisie, maar dat is zeker niet de enige beslissing die nog moet vallen. Onderin moeten de twee ploegen die in de play-offs om lijfsbehoud gaan knokken nog bekend worden, terwijl we ook niet weten wie er nog opgaat voor Europees voetbal. Die ontknopingen kunt u hier live bijhouden in ons blog!

14:42 2-0 voor Feyenoord! Natuurlijk betekent dat in Rotterdam een hoop, maar ook bij FC Groningen zullen ze blij zijn. Als zij hun voorsprong vasthouden hoeven zij nog niet op vakantie.

14:40 Na een stormachtig begin in de Eredivisie is de storm even gaan liggen. Het volgende doelpunt valt in Den Haag.





14:35 Ook Roda JC lijkt zich vooralsnog niet op eigen kracht veilig te spelen. Vitesse viert zijn jubileum met een vroege goal van Ricky van Wolfswinkel. Die goal heeft zoals het er nu uitziet nog geen gevolgen.

14:34 FC Groningen op 0-1 in Enschede! Zij halen als het nu staat de play-offs ten koste van de ploeg van John Stegeman.

BAM! Wat een start. Glenn Bijl geeft voor en Linssen schiet raak: 1-0!!! #tweGRO pic.twitter.com/upONAtFZO8 — FC Groningen (@fcgroningen) 14 mei 2017





14:32 Dit geloof je ook niet! Feyenoord binnen de minuut 1-0 voor! Heracles Almelo haalt zoals het er nu uitziet dus niet op eigen kracht de play-offs.

14:27 Voordat het geweld over enkele minuten losbarst: hier de stand op de belangrijke plekken in de Ereidivisie

Onderin:

15. Roda JC 33 -22

16. Sparta 31 -21

17. NEC 31 -29





Om Europees voetbal



8. sc Heerenveen 43 +3

9. Heracles 43 0

10. FC Groningen 40 +2

14:22 Vitesse viert vandaag de 125e verjaardag van de club. Voor aftrap in Arnhem worden helden uit het verleden nog even in het zonnetje gezet!





14:00 Goedemiddag voetballiefhebbers! De wedstrijden van Feyenoord en Ajax worden in het andere blog belicht, maar het resultaat van Heracles Almelo in De Kuip is ook voor de play-offs van belang. Als de Tukkers een punt halen duurt hun seizoen namelijk nog niets langer. Ook die wordt hier behandeld.

Een overzicht van de overige zeven wedstrijden:

ADO Den Haag - Excelsior: Weinig op het spel. Beide ploegen zijn veilig in het rechterrijtje en kunnen niet meer Europa in. ADO kan nog een paar plekken stijgen op de ranglijst. Verwacht een open wedstrijd.

AZ - FC Utrecht: Utrecht zou er financieel bij gebaat zijn om te verliezen van AZ. Beide ploegen weten dat ze de play-offs halen, dus ook hier hebben de ploegen niet heel veel te winnen.

FC Twente - FC Groningen: Van FC Twente is bekend dat de ploeg op vakantie mag omdat ze geen Europees voetbal mogen spelen. FC Groningen moet wel winnen om een kans te houden op de play-offs om Europees voetbal.

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam: Deventer neemt vandaag afscheid van de Eredivisie. Sparta heeft drie punten nodig om rechtstreeks veilig te zijn, en dan mag Roda JC niet winnen bij Vitesse.

PSV - PEC Zwolle: Er staat voor PSV niets meer op het spel. De ploeg wordt hoe dan ook derde, maar zal een teleurstellend seizoen goed willen afsluiten. Bij PEC Zwolle neemt Ron Jans afscheid, en de ploeg kan nog wat plekken stijgen of dalen.

sc Heerenveen - NEC: Heerenveen heeft nog één punt nodig om play-offs te spelen om Europees voetbal. NEC aast op plek vijftien en heeft dan een overwinning nodig. Daarbij mag Sparta dan ook niet winnen en moet Roda JC zelfs verliezen.

Vitesse - Roda JC: Vitesse zou nog vijfde kunnen worden, maar FC Utrecht heeft zoals gezegd financieel liever dat AZ die plek bekleedt dus zelfs met een winstpartij is dat niet in hun handen. Hoe dan ook kunnen de Arnhemmers na vanmiddag op vakantie. Als Roda de punten meeneemt uit de Gelredome mogen de Limburgers ook vluchten gaan boeken.