Hoe Dirk Kuyt zichzelf onsterfelijk en Feyenoord kampioen maakte

De schaal is voor het eerst sinds achttien jaar weer voor Rotterdam. Met drie doelpunten tegen Heracles Almelo (3-1) bezorgde Dirk Kuyt Feyenoord de landstitel. Lees in dit liveblog hoe een historische dag zich ontwikkelde.

16.20 Het is voorbij! Feyenoord is landskampioen. Voor het eerst sinds 1999 levert Rotterdam de beste voetbalclub van Nederland. Dirk Kuyt stort ter aarde. Wat een droomscenario voor de routinier, in misschien wel zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Hij maakte het verschil. Hij neemt de wedstrijdbal mee naar huis. En daarbij, belangrijker nog, eeuwige roem.









16.16 Het kan niemand in De Kuip wat schelen, maar Heracles Almelo scoort. Peter van Ooijen: 3-1.



16.14 Doelpunt in Tilburg van... Jari Schuurman! De jonge Feyenoord-huurling draagt een klein steentje bij aan het volksfeest dat in Rotterdam is losgebarsten.



16.11 3-0 DIRK KUYT! De wedstrijdbal is voor Kuyt. En dat is zeker niet het enige souvenir van deze wedstrijd voor de spits uit Katwijk. Eeuwige roem bijvoorbeeld, neemt hij ook mee.









16.10 Strafschop Feyenoord! En wie anders dan Dirk Kuyt gaat achter de bal staan.

16.08 Nog ruim tien minuten voor Feyenoord. Van twijfel is al een tijdje geen sprake meer op de tribunes.











15.55 0-3 in Tilburg. Invaller Appie Nouri zet de aanval op, Justin Kluivert bedient Davy Klaassen, die zijn veertiende treffer van het seizoen binnen schiet. Het laatste Eredivisie-doelpunt van de Ajax-aanvoerder?









15.48 Voor Terence Kongolo zit de kampioenswedstrijd erop.



Trieste aftocht voor Terence Kongolo. Per brancard van het veld in de kampioenswedstrijd. #feyher #debeslissing https://t.co/7z2rmPflh1 pic.twitter.com/GRakhS6aVo — FOX Sports (@FOXSportsnl) 14 mei 2017





15.45 Bertrand Traoré staat niet bekend om zijn koelbloedigheid.













15.45 Nog een dik half uur is Feyenoord verwijderd van de landstitel.



Deze site kan bijna herstart worden... #feyher pic.twitter.com/uyYJjlQXuV — Erik Prinsen (@ErikPrinsen1) 14 mei 2017









15.35 Ajax geeft het in ieder geval niet op. Davinson Sánchez kopt uit een hoekschop de 0-2 binnen.









15.30 En we zijn weer onderweg. Pakt Feyenoord de eerste landstitel in achttien jaar of mag Ajax nog hopen op een wonder?



15.20 Niet iedereen in De Kuip staat op de banken.











15.15 Het is rust. Op het veld dan, want het woord 'rust' is een allerminst succesvolle beschrijving van de sfeer in Rotterdam.



15.07 Doelpunt in Tilburg: 0-1. Kasper Dolberg werkt de bal van dichtbij over de doellijn en geeft de uit Amsterdam meegereisde fans weer een beetje hoop.









15.00 In Tilburg en Amsterdam gaat de blik alvast op 24 mei.



Hé pssstttt, even een geinig feitje tussendoor: we staan in de finale van de Europa League. Mooi is dat hè? Goed en weer doorrrrr. #wilaja — Ajax Life (@ajaxlife) 14 mei 2017









14.57 Een standbeeld zou na vandaag niet eens zo'n gekke gedachte kunnen zijn.











14.54 Zo ziet vreugde eruit.



Gekkenhuis op het Stadhuisplein! Man in rolstoel gaat de lucht in: "We worden kampioen!" #Feyenoord #FEYher pic.twitter.com/LdZ1fAJvaA — FR12.nl (@fr12nl) 14 mei 2017













14.50 Om nog maar eens te onderschrijven dat hier geschiedenis geschreven wordt.



2 - Feyenoord are 2-0 up within 12 minutes v Heracles, their quickest 2-0 lead in an Eredivisie game since 2005 (8 min v AZ). Determined. — OptaJohan (@OptaJohan) 14 mei 2017









14.45 DOELPUNT DIRK KUIJT! Feyenoord walst over Heracles Almelo heen. Weer een geweldig doelpunt van kampioenenmaker Kuijt.



14.41 Ondertussen op de Coolsingel...





14.40 Wát een start. Wát een sfeer!











14.31 GOOAAAAAL DIRK KUYT! 41 seconden had Feyenoord nodig om de score te openen. Kuyt knalt de bal in de verre hoek en De Kuip ontploft. Het honderdste Eredivisiedoelpunt voor de Katwijker in misschien wel zijn laatste wedstrijd als profvoetballer!













14.25 Klaar om historie te schrijven.



T E A M = R E A D Y ! #feyher #Feyenoord pic.twitter.com/ArCzKbj7Ff — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 14 mei 2017





14.24 Davy Klaassen stelt nog gauw een zenuwachtige fan gerust.















14.15 De spanning is voelbaar in een kolkende Kuip.









14.15 Aan lef geen gebrek bij Peter Bosz.

#Ajax treedt tegen #willemii aan met het jongste Ajax in de #eredivisie ooit. 20 jaar en 139 dagen #ontknoping pic.twitter.com/vqUEjJ32an — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 14 mei 2017