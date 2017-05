LIVE: HET KAMPIOENSFEEST VAN FEYENOORD

Voor het eerst sinds 1999 heeft Feyenoord weer de landstitel gepakt. Het feest in Rotterdam is daarom in volle gang. ELF Voetbal zet alle festiviteiten op een rijtje.

16.57 Ook Robin van Persie feliciteert Kuyt. Zien we hem ooit nog eens terug in De Kuip?





16.54 Twee prijzen in twee jaar. Heel veel respect voor Kuyt.





16.50 De titel is uitgereikt. Het is officieel: Feyenoord is de kampioen van de Eredivisie, 2016/2017.

Jerzy Dudek overhandigt de schaal: Feyenoord lift het zilverwerk, met ditmaal zelfs een beetje goud erin, omhoog! #feyenoord #feyher pic.twitter.com/r03zFLUMQY — Koen Jans (@kcjans) 14 mei 2017





16.40 Kuyt gaat nu ook in fotografie Francesco Totti achterna.





16.37 Toeterende auto's in Rotterdam. Het is overal feest.





16.35 Zelfs ook Ajax feliciteert kampioen Feyenoord.

Het was dit seizoen een Klassieke strijd, spannend tot het einde. Onze felicitaties zijn voor @Feyenoord.#wilaja #feyher pic.twitter.com/U6FIjuFvbO — AFC Ajax (@AFCAjax) 14 mei 2017





16.29 Een goed idee voor het nieuwe stadion?





16.27 Giovanni van Bronckhorst is trots!



"Dit is fantastisch, van te voren kon het al niet meer misgaan. Maar we zijn een club van geen woorden, maar daden. Dat moesten we laten zien. Dat hebben we gedaan. Fantastich, na zo veel jaar. Ik ben zo trots op het team", sprak de oefenmeester meteen na het duel.

16.26 Ook de BN'ers juichen!

Knap hoor. En terecht ook. #Feyenoord kampioen! Gefeliciteerd en een mooi feest gewenst in Rotterdam! #feyher — Coen Swijnenberg (@coen) 14 mei 2017







16.23 De sfeer zit er ook in Ahoy goed in!

Het leed is geleden. Wij zijn kampioen. Drie keer Kuyt, wat een sprookje #feyenoord #ahoy pic.twitter.com/TMzxUVZlX4 — John Graat (@JohnGraat) 14 mei 2017









16.21 FEYENOORD IS KAMPIOEN!





16.13 Het feestje is losgebarsten na de 3-0 van Kuyt











16:05 Ook in Eindhoven vieren ze toch nog een heel klein feestje...

Gejuich in het Philips Stadion als de stadionspeaker van #PSV de tussenstand (2-0) bij #Feyenoord - Heracles in De Kuip voorleest. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 14 mei 2017









16.00 Het feest wordt gevierd door alle Feyenoord-fans. En dat zijn er heel wat.

De Kuip vol, Ahoy vol, Stadhuisplein vol, de stad vol. Juist ja. Dat kan alleen in #Rotterdam. En #Feyenoord. De Slapende Reus wordt wakker. — Stephan Kleian (@stephankleian) 14 mei 2017





15.57 Werkelijk alles en iedereen vliegt de lucht in op het Stadhuisplein.

Gekkenhuis op het Stadhuisplein! Man in rolstoel gaat de lucht in: "We worden kampioen!" #Feyenoord #FEYher pic.twitter.com/LdZ1fAJvaA — FR12.nl (@fr12nl) 14 mei 2017





15.36 Niets is sterker dan dat ene woord...





15.33 Eerder op de middag was het nog heel even gepast stil in Rotterdam, maar na deze minuut ging het feestgedruis los.

In de rust nog even stilstaan bij het kippenvelmoment herdenking bombardement. Nu krijg je ze niet meer stil hier. #feyher pic.twitter.com/JC9CRlM99B — Randstad Vandaag (@RandstadVandaag) 14 mei 2017