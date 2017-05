Zo werd het kampioensfeest van Feyenoord gevierd

Voor het eerst sinds 1999 heeft Feyenoord weer de landstitel gepakt. Het feest in Rotterdam is daarom in volle gang. ELF Voetbal zet alle festiviteiten op een rijtje.

19.53 Na twee KNVB Bekers is dit het derde jaar op rij dat Eric Botteghin een prijs pakt.

We are the champions of Holland!!!! What a honour to play next to you man @JavdHeijden https://t.co/M53z5HfVNe — Eric Botteghin (@EricBotteghin) 14 mei 2017





19.50 Mooie sfeerbeelden vanuit Rotterdam.





19.19 En als het overal drukker wordt, dan is Rotterdam op een gegeven moment zelfs vol!

#Rotterdam heeft geen plek meer voor nieuwe feestgangers; evenementen en horeca zijn vol. Vier het thuis of elders! https://t.co/bpsKcgtf2j — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 14 mei 2017





19.06 Dit wordt in elk geval een goed huwelijk.

18 jaar gewacht op huwelijk: 'Ik trouw met je als Feyenoord kampioen is' https://t.co/TeWV7sDf3H — Radio 2 5 9 (@radio259nl) 14 mei 2017





19.03 Heel Rotterdam loopt uit, ook op de andere plekken wordt een mooi feestje gevierd.









18.58 Niet alleen Jan Boskamp, maar ook Wilfried de Jong viert het feestje mee in de fontein.

Kampioen! In de fontein van Hofplein. In Italiaans pak en het mooiste clubshirt van Nederland. #feyenoord pic.twitter.com/gLyNlBc8Ud — Wilfried de Jong (@wilfrieddejong) 14 mei 2017





18.36 Ook Wijnaldum viert het feestje mee!



Kampioenennnn @Feyenoord !!

Congratzzzz — Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 14 mei 2017







Kuyt krijgt een douche van zijn zoontjes.





Hoe smaakt deze titel, jongens? Vast naar meer!





Rotterdams feestje in het bad!

18.05 Ook felicitaties uit Rome voor Feyenoord!

Trots om dit mooie shirt te hebben mogen dragen Uit het oog, maar nooit uit het hartGefeliciteerd @Feyenoord pic.twitter.com/vBsNMpR4TI — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) 14 mei 2017





18.03 Voor Elia lijkt het avontuur bij Feyenoord er voorlopig op te zitten.

Elia: project afgerond, eerst de beker en nu de titel. Ik heb Van Geel gezegd dat ik nog eenmaal stap wil maken en Feyenoord gunt mij dat. — Mikos Gouka (@MikosGouka) 14 mei 2017





18.00 Een bijzondere titel, op Moederdag.

Vilhena draagt titel op aan moeder https://t.co/bER7VpOnxq Tonny Vilhena kan zijn geluk niet op nu #Feyenoord de titel binnen heeft. De mi… — Feyenoord Nieuws (@_Feyenoord) 14 mei 2017





17.59 Na het kampioenschap wil Steven Berghuis maar al te graag bij Feyenoord blijven!

Berghuis wil bij Feyenoord blijven: ''Het is mij elke cent waard geweest'' https://t.co/FH1d9KJmgv #Feyenoord pic.twitter.com/WF2TvXzAdt — Feyenoordpings (@feyenoordpings) 14 mei 2017





17.58 Toeterende auto's, juichende supporters, ééén: blazende boten!





17.50 Feyenoorders gaan geheel volgens de traditie het bad in.





17.49 Een goede reden voor alle Feyenoord-supporters om het titelfeestje op het veld mee te vieren.

Als Feyenoord supporter kun je nu het veld op lopen.. stadionverbod van 15 jaar.. ben je er bij de volgende titel gewoon weer bij #feyher — Jordi Meester (@jordimeester) 14 mei 2017





17.40 Haha, en naar verluidt krijgt ook Dirk Kuyt een standbeeld.

'Standbeeld Kuyt bij de Kuip gearriveerd.' pic.twitter.com/0yZ8JkmZGH — Tim Calis (@TimCalis) 14 mei 2017





17.38 Het zal vandaag nog niet gerealiseerd zijn, maar er komt een standbeeld voor Giovanni van Bronckhorst! Komende woensdag wordt het onthuld.

Feyenoordtrainer Van Bronckhorst krijgt standbeeld https://t.co/Y1QfKkmOYV — NOS (@NOS) 14 mei 2017





17.27 De actie van Bilal om 'Helemaal niks in Amsterdam' in te zetten wordt niet overal in Nederland gewaardeerd

Wat een misplaatste, sneue actie van de trieste voetballer Bilal Başaçıkoğlu.#Feyenoord onwaardig, in alle opzichten. — Remco Regterschot (@remregterschot) 14 mei 2017





17.23 Ook ras-Feyenoorder Jan Boskamp is blij met het kampioenschap.





17.20 Je Suis Kuyt.



Je suis KUYT! Tranen in m'n ogen om deze held @Feyenoord #feyenoordkampioen — pdl (@pauldeleeuw1962) 14 mei 2017











Ajax druipt na de nederlaag in Tilburg teleurgesteld af.

17.17 Toespraak van Gio.



"Dit succes is voor alle mensen die geloof hadden dat we ooit de titel zouden winnen." #Feyenoord https://t.co/7z2rmPflh1 pic.twitter.com/P6MF6I4tOz — FOX Sports (@FOXSportsnl) 14 mei 2017





17.10 Ook de regerend landskampioen feliciteert haar opvolger.

Na twee seizoenen Eindhoven is de landstitel dit jaar voor Rotterdam. @Feyenoord van harte gefeliciteerd met de verdiende titel! pic.twitter.com/b23iF7HHCo — PSV (@PSV) 14 mei 2017





17.07 Feest bij de fontein!





Jan Boskamp vermist na duik in Hofplein fontein. #feyher #FeyenoordKampioen pic.twitter.com/7bdWOa1d2a — Maurice van Berkel (@Mvan_berkel) 14 mei 2017





17.04 De eerste woorden van held Kuyt na het kampioenschap

Kuijt grote man in kampioenswedstrijd: "Dit is een droom die ik waar wilde maken, niet alleen voor mezelf." #feyher #debeslissing pic.twitter.com/upGYJaD6zQ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 14 mei 2017





16.57 Ook Robin van Persie feliciteert Kuyt en Feyenoord. Zien we hem ooit nog eens terug in De Kuip?





16.54 Twee prijzen in twee jaar. Heel veel respect voor Kuyt.





16.50 De titel is uitgereikt. Het is officieel: Feyenoord is de kampioen van de Eredivisie, 2016/2017.

Jerzy Dudek overhandigt de schaal: Feyenoord lift het zilverwerk, met ditmaal zelfs een beetje goud erin, omhoog! #feyenoord #feyher pic.twitter.com/r03zFLUMQY — Koen Jans (@kcjans) 14 mei 2017





16.40 Kuyt gaat nu ook in fotografie Francesco Totti achterna.





16.37 Toeterende auto's in Rotterdam. Het is overal feest.





16.35 Zelfs ook Ajax feliciteert kampioen Feyenoord.

Het was dit seizoen een Klassieke strijd, spannend tot het einde. Onze felicitaties zijn voor @Feyenoord.#wilaja #feyher pic.twitter.com/U6FIjuFvbO — AFC Ajax (@AFCAjax) 14 mei 2017





16.29 Een goed idee voor het nieuwe stadion?





16.27 Giovanni van Bronckhorst is trots!



"Dit is fantastisch, van te voren kon het al niet meer misgaan. Maar we zijn een club van geen woorden, maar daden. Dat moesten we laten zien. Dat hebben we gedaan. Fantastich, na zo veel jaar. Ik ben zo trots op het team", sprak de oefenmeester meteen na het duel.

16.26 Ook de BN'ers juichen!

Knap hoor. En terecht ook. #Feyenoord kampioen! Gefeliciteerd en een mooi feest gewenst in Rotterdam! #feyher — Coen Swijnenberg (@coen) 14 mei 2017







16.23 De sfeer zit er ook in Ahoy goed in!

Het leed is geleden. Wij zijn kampioen. Drie keer Kuyt, wat een sprookje #feyenoord #ahoy pic.twitter.com/TMzxUVZlX4 — John Graat (@JohnGraat) 14 mei 2017









16.21 FEYENOORD IS KAMPIOEN!





16.13 Het feestje is losgebarsten na de 3-0 van Kuyt











16:05 Ook in Eindhoven vieren ze toch nog een heel klein feestje...

Gejuich in het Philips Stadion als de stadionspeaker van #PSV de tussenstand (2-0) bij #Feyenoord - Heracles in De Kuip voorleest. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 14 mei 2017









16.00 Het feest wordt gevierd door alle Feyenoord-fans. En dat zijn er heel wat.

De Kuip vol, Ahoy vol, Stadhuisplein vol, de stad vol. Juist ja. Dat kan alleen in #Rotterdam. En #Feyenoord. De Slapende Reus wordt wakker. — Stephan Kleian (@stephankleian) 14 mei 2017





15.57 Werkelijk alles en iedereen vliegt de lucht in op het Stadhuisplein.

Gekkenhuis op het Stadhuisplein! Man in rolstoel gaat de lucht in: "We worden kampioen!" #Feyenoord #FEYher pic.twitter.com/LdZ1fAJvaA — FR12.nl (@fr12nl) 14 mei 2017





15.36 Niets is sterker dan dat ene woord...





15.33 Eerder op de middag was het nog heel even gepast stil in Rotterdam, maar na deze minuut ging het feestgedruis los.

In de rust nog even stilstaan bij het kippenvelmoment herdenking bombardement. Nu krijg je ze niet meer stil hier. #feyher pic.twitter.com/JC9CRlM99B — Randstad Vandaag (@RandstadVandaag) 14 mei 2017